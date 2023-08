Idalia debe convertirse en huracán en las próximas horas: Así se ve

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 46 segundos

Esta mañana, el #GOESEast@NOAA está vigilando de cerca la tormenta tropical Idalia, que se espera que se convierta en huracán a medida que se acerque a Cuba hoy. Es cada vez más probable que haya marejadas ciclónicas y vientos peligrosos que pongan en peligro la vida en algunas partes de Florida.

This morning, @NOAA‘s #GOESEast 🛰️ is keeping a close eye on Tropical Storm #Idalia, which is expected to become a #hurricane as it approaches Cuba today. Life-threatening storm surge and dangerous winds are becoming increasingly likely for portions of Florida.

