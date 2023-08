Idalia cruzó por las inmediaciones del Cabo de San Antonio

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 43 segundos

La Tormenta Tropical Idalia ha continuado desplazándose al norte, ahora se halla azotando el extremo occidental de nuestro país y se encuentra muy próxima a convertirse en huracán.

A las nueve de la noche su centro se estimó en los 21.8 grados de latitud Norte y los 85.1 grados de longitud Oeste, en las inmediaciones del Cabo de San Antonio en la provincia de Pinar del Río.

Tropical Storm #Idalia is likely centered just off the western tip of #Cuba based on radar and aircraft observations. The worst of the weather conditions are likely now moving into western Cuba. A strong burst of thunderstorms is currently ongoing directly above the circulation… pic.twitter.com/9PeUnjgLbT

— Dr. Levi Cowan (@TropicalTidbits) August 29, 2023