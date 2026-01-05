Escuelas de arte patentizan solidaridad con Venezuela (+ Fotos)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 49 segundos

La Escuela Nacional de Artes Visuales “San Alejandro”, junto al resto de instituciones de la enseñanza artística del Centro Nacional de Escuelas de Arte (Cneart) realizan desde horas tempranas de este lunes una serie de matutinos y vespertinos especiales en apoyo al pueblo y al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

El acto principal de esta expresión de solidaridad contó con la participación de estudiantes y profesores de la centenaria institución, entre quienes se encontraban, Martha Ulloa y Niurka González miembros del Consejo de Dirección del Cneart, y Julio César Pérez Moracén, director del afamado centro, otrora Academia de Bellas Artes “San Alejandro”.

Pérez Moracén significó a la prensa la importancia de que los jóvenes artistas conozcan el acontecer político; por eso el matutino especial devino necesario conversatorio con los estudiantes sobre lo que sucede en Venezuela y la región.

Lo que acaba de pasar es muy peligroso para la comunidad internacional, no solo para el pueblo venezolano sino para toda América Latina; hoy más que nunca la palabra de orden es unidad, concluyó el también destacado escultor y profesor.

“San Alejandro”, una de las 37 instituciones educativas pertenecientes al Cneart, reunió también a los estudiantes y profesores para hacer una pintada en apoyo a el regreso del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores a su nación; espacio para que la paz del mundo y de cada uno de los países; así como la soberanía y el respeto a las constituciones y a las leyes de cada uno de los países, sean los protagonistas.

De esta manera, el sistema de enseñanza artística cubana, como parte del sistema de instituciones del Ministerio de Cultura, acometerá un intenso plan de acciones que condena no solo la agresión que ha recibido el hermano pueblo venezolano, sino, además, reafirma el apoyo y compromiso con esa nación, a tono con la indignación internacional y la campaña mundial surgida al calor de los más recientes acontecimientos.

La intervención plástica condenando el brutal y cobarde ataque a la tierra del Libertador Simón Bolívar, dará por concluida una acción que demuestra que el arte y la vocación cultural también pueden hacer causa común en la defensa de la soberanía de América Latina y el Caribe como zona de paz, y por la autodeterminación de los pueblos.

Igualmente, cada voz y sentir en las escuelas al amparo del Cneart, constituye un canto de honor y gloria por los 32 compatriotas cubanos que cumplieron dignamente con su deber y cayeron en combate contra los atacantes, en instalaciones militares y frente a los secuestradores del presidente constitucional en la madrugada del pasado tres de enero.

La jornada matutina incluyó, asimismo, el accionar solidario de otros centros de la enseñanza artística como la Escuela Elemental de Musica “Manuel Saumell”, el Conservatorio “José White” de Camagüey, las Escuelas Nacionales de Circo, Danza, y de Ballet “Fernando Alonso”; donde varias manifestaciones como la poesía estuvieron presentes, y se dedicó un minuto de silencio a los cubanos caídos.

Visitas: 0