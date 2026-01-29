Entra en vigor Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba

Compartir en

El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes fue publicado este miércoles en la Gaceta Oficial y entró en vigor el mismo 28 de enero, en coincidencia con el aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, lo cual lo convierte en un homenaje a su legado, que estuvo en muchos casos dedicado a la infancia.

En conferencia de prensa, Naima Trujillo Barreto, ministra cubana de Educación, explicó algunos de los detalles de la confección de la norma, para lo cual se valieron de un amplio grupo de asesores y consultas a quienes va dedicado su proceder.

La ministra significó que este instrumento legal contempla un sistema de protección integral con sus respectivos subsistemas para el caso de los niños, y para los jóvenes establece un sistema de atención y promoción de la participación que los coloca como principales actores de su propio desarrollo.

Ahora, dijo, toca implementar el instrumento legal, y lo más importante es que para quienes está dedicado se sientan implicados en el proceso.

Se crearán comisiones a todos los niveles y con ello se complementarán acciones ya diseñadas en la Constitución de la República y en el Código de las Familias que ahora se insertan de manera más específica en estos grupos etarios.

(Con información de ACN)

