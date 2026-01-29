En declive casos confirmados de arbovirosis en Cuba

Así lo dio a conocer la viceministra de Salud Pública Carilda Peña en el habitual encuentro con expertos y científicos para abordar temas sanitarios, que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel.

En el encuentro, el matemático y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana Raúl Guinovart Díaz explicó que la tendencia hacia la disminución de casos se verifica en todas las regiones, especialmente en occidente y centro; en la oriental la caída de casos es menor, pero también con una disminución.

La doctora Peña García informó que los recursos para la campaña antivectorial en el primer semestre del año están garantizados, incluidos los ciclos de abaticida programados, y se gestionan los insumos para garantizar la continuidad de las acciones en el segundo semestre.

Desde mediados de Cuba enfrentó una epidemia de arbovirosis con trasmisión de dengue y chinkunguya provocada por varios factores epidemiológicos como las elevadas temperaturas, la humedad y situaciones ambientales, según explicaron autoridades sanitarias.

Para enfrentar el fenómeno, generado en un inicio en el caso del chinkunguya en el pasado mes de junio en la localidad de Perico, en la occidental provincia de Matanzas, a 100 kilómetros al este de esta capital, se volcaron todas las instituciones científicas, de salud y Gobierno.