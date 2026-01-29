Compartir en

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que Rusia exhorta a todas las partes a abstenerse del uso de la fuerza y a priorizar los mecanismos diplomáticos como vía de resolución del conflicto, en momentos en que EE. UU. amenaza con agredir nuevamente a Irán, con el presidente Donald Trump intentando chantajear militarmente a la República Islámica y, en las antípodas, Teherán preparándose para la defensa y rechazando la coerción.

“Seguimos instando a todas las partes a la moderación y a renunciar al uso de la fuerza para resolver los problemas”, declaró Peskov.

El vocero subrayó que el potencial de negociación aún no está agotado, por lo que insistió en centrar los esfuerzos en el diálogo multilateral. “Es evidente que el potencial de negociación está lejos de agotarse. Por supuesto, la atención debe centrarse principalmente en los mecanismos de negociación”, añadió.

Asimismo, advirtió que una escalada militar solo generaría caos regional y efectos imprevisibles. “Cualquier acción de fuerza solo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas”, sostuvo.

Estas declaraciones se producen en medio de amenazas reiteradas del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró recientemente que una flota naval estadounidense se dirige hacia la región cercana a Irán y que está “lista, dispuesta y capacitada” para actuar.

Por su parte, Teherán ha advertido que cualquier ataque será considerado el inicio de una guerra, señalando que sus Fuerzas Armadas se encuentran en máxima alerta para responder de forma inmediata ante cualquier agresión externa.

La escalada amenazante de la Casa Blanca se complementa de un relato mediático que obvia realidades clave: Irán ha enfatizado que su programa nuclear es pacífico y que está interesada en enriquecer uranio para su desarrollo pero no tener armas nucleares.

Por otra parte, Teherán mantenía negociaciones con Washington cuando Trump ordenó el ataque contra las instalaciones de Natanz, Fordó e Isfahan en junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, ocasión en que Irán respondió defensivamente a una agresión no provocada de Israel.

Ante los gestos de prepotencia de EE. UU. y su violación de la diplomacia, la Carta de la ONU y el derecho internacional, la República Islámica prioriza la defensa activa de su soberanía.

