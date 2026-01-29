Cuba en la línea de los fármacos biosimilares

Aprobados ya por autoridades regulatorias, un medicamento similar comparte estructura, actividad biológica, seguridad y eficacia para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades.

Contiene una versión del principio activo del producto de referencia, una equivalencia establecida a partir de un riguroso proceso de comparabilidad analítica, y puede estar disponible a costos más bajos que el producto biológico original.

El grupo BioCubaFarma, megaempresa que produce medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología destinados al mejoramiento de la salud humana en Cuba dispone de varios biosimilares o productos genéricos como el EPOCIM, para tratar la insuficiencia renal crónica y el Leukocim, para el cáncer.

La lista incluye el Heberon Alfa R (Interferón alfa 2B) y el PEG-Heberón, con capacidad anti-infecciosa y para enfrentar el cáncer; la albúmina humana, indicado para hipoproteinemia y síndrome nefrótico, y la Enoxaparina sódica, un anticoagulante.

Para el grupo empresarial, primer objetivo de esta estrategia es facilitar la entrada de productos nuevos al Sistema Nacional de Salud, así como aumentar el portafolio de productos exportables de la institución.

También para complementar su línea de desarrollo y la introducción de varios otros productos que hoy no se usan en Cuba, entre otros propósitos.

Especialistas de BioCubaFarma dieron a conocer esta estrategia en el habitual encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con científicos para abordar los principales temas de salud del país.