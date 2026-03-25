En las actuales circunstancias, trabajadores pesqueros saludan su día

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En una jornada marcada por las actuales dificultades que atraviesa el país, de las cuales no escapa el sector, los pescadores cubanos preparan las celebraciones por su día, el cual se conmemora cada 8 de abril.

El renglón llega a estas fechas con el compromiso firme de producir alimentos, además de apoyar a la economía del país a la vez que en 2025 generó más de 35 millones de dólares por concepto de exportaciones y emplea más de 26 mil personas.

Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP), informó que la Empresa Pesquera de Holguín (PESCAHOL) resultó galardonada como sede del acto nacional por sus altos índices de eficiencia productiva y capacidades organizacionales.

Fajardo agregó que las actividades se enmarcan en la conmemoración del Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, e incluirán la realización de una exposición y la entrega de placas conmemorativas a seis instituciones, entre ellas, la revista Mar y Pesca y el Instituto Marítimo Pesquero “Andrés González Lines”.

La jornada por el día del trabajador de la industria pesquera, precisó, comenzará el día 2 de abril con un acto del SNTIAP junto a trabajadores de PRODAL en el municipio habanero de Regla.

El día 3, se desarrollará un encuentro con jóvenes del sector en el Instituto Marítimo Pesquero Andrés González Lines de Artemisa de conjunto con el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, añadió.

El representante sindical también acotó que, además del acto nacional en Holguín, simultáneamente se desarrollarán actividades en todo el país, todas con el debido respeto y compromiso con la situación que vive Cuba.

Jorge Arias Bringuez, vicepresidente primero del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, explicó que en 2025 la empresa fue sensiblemente azotada por el Huracán Melisa que inundó instalaciones esenciales en medio de la campaña de su producto estrella, la anguila, cuya exportación garantizó 5 millones de dólares al país.

Como parte de las celebraciones, se reconocerá la labor de los cuatro Héroes del Trabajo que laboran en los centros del sector, y se entregarán asimismo el Sello Cincuentenario y la distinción Aracelio Iglesias a trabajadores destacados.

El directivo resaltó que el sindicato del sector en Holguín fue seleccionado como uno de los mejores a nivel nacional y que PESCAHOL impulsa su sostenibilidad energética con inversiones en sistemas fotovoltaicos, dado el alto consumo de los sistemas de congelación.

El día del trabajador de la Industria Pesquera se celebra en Cuba desde 1973 cada 8 de abril y este año no será diferente pese a las dificultades energéticas para el sector.