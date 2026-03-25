Agradeció embajador cubano solidaridad en Saint Kitts y Nevis

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Giuvel Orozco Ortega, embajador de Cuba en Saint Kitts y Nevis, agradeció desde su perfil en Facebook la solidaridad de connacionales residentes en ese país caribeño, quienes expresaron apoyo a la Patria y rechazaron las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos.

En un comunicado, la Asociación de Cubanos Residentes en Saint Kitts y Nevis manifestó recientemente su indignación por las disposiciones económicas adoptadas por Washington contra el pueblo cubano y las amenazas de una acción militar.

La agrupación denunció que el cerco a los combustibles deteriora la situación económica en la nación antillana y afecta especialmente a sectores vulnerables como mujeres, niños, ancianos y personas con enfermedades o discapacidades.

Señaló que la producción de energía resulta vital para garantizar servicios básicos, el funcionamiento de hospitales y el suministro de agua y alimentos, lo cual se ve limitado por la ausencia de combustibles.

La asociación calificó la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 del presidente estadounidense como un acto de castigo colectivo y una violación de la soberanía, que constituye un crimen contra la población cubana.

Los residentes cubanos en Saint Kitts y Nevis solicitaron al gobierno y a la ciudadanía de esa nación sumarse a campañas solidarias y humanitarias para defender al pueblo cubano y aumentar la conciencia sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el energético.

El comunicado llamó también a la comunidad religiosa a no permanecer indiferente ante lo que consideraron un crimen contra la humanidad, destacando la vocación de servicio y solidaridad de Cuba hacia los pueblos del Caribe.

Finalmente, expresaron gratitud al pueblo cubano por su resistencia digna ante las amenazas y reiteraron su firme oposición al bloqueo y a las acciones hostiles contra la isla.

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