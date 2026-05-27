En India una persona en aislamiento para evaluación sobre ébola

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Autoridades indias confinaron en aislamiento a una persona con historial reciente de viaje a Uganda para observación y evaluación adicional en relación con la enfermedad de ébola, informó hoy la prensa en Nueva Delhi.

De acuerdo con los reportes, el individuo, quien se encuentra en el Hospital Estatal de Enfermedades Epidémicas en Bangalore, está en buen estado de salud hasta el momento, solo con un leve dolor corporal.

Aún se esperan los resultados de sus exámenes médicos enviados al Instituto Nacional de Virología, según la agencia de noticias ANI.

La medida forma parte de las acciones preventivas y de monitoreo en India debido al reciente aumento de casos del virus del ébola en varias partes de África,

Actualmente, no se ha confirmado ningún caso de enfermedad por el virus del ébola en la India.

Las autoridades enfatizan que mantienen una estrecha vigilancia y se siguen todos los protocolos de salud pública necesarios de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

El superintendente del Hospital General del Gobierno de Vijayawada, A. Venkateswara Rao, dijo a ANI que se están realizando preparativos para manejar cualquier posible emergencia relacionada con el ébola.

Según el funcionario, se habilitó una sala con seis a ocho camas con todo el equipo se han organizado programas de concientización para el personal de enfermería y trabajadores sanitarios y que se planificaron acciones futuras si es necesario.

También se conoció que el Departamento de Salud de Andhra Pradesh instaló la víspera un campamento de detección de ébola en el Aeropuerto Internacional de Vijayawada.

Equipos médicos desplegados por el Gobierno de ese estado realizan a los pasajeros procedentes de Singapur controles de salud, temperatura y síntomas para identificar cualquier caso sospechoso y garantizar la seguridad pública como medida de precaución.

Declararon que no hay motivo para el pánico y que el ejercicio forma parte del monitoreo preventivo de rutina tras las alertas sanitarias internacionales.

Además aconsejaron a los pasajeros que informen sobre síntomas como fiebre, debilidad, vómitos o antecedentes de sangrado, si los hubiera.

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