Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego temporal

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó hoy a Estados Unidos de cometer una «flagrante violación» del alto el fuego temporal vigente en la región, tras los recientes enfrentamientos ocurridos cerca del estrecho de Ormuz.

En un comunicado oficial, la cancillería iraní afirmó que fuerzas estadounidenses realizaron acciones militares en la provincia de Hormozgan durante las últimas 48 horas, lo que consideró una transgresión directa de la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.

«Irán no dejará ninguna agresión sin respuesta y no dudará en defenderse», señaló el ministerio.

Las declaraciones se producen luego de que medios iraníes informaran sobre un ataque aéreo estadounidense-israelí contra buques iraníes cerca de la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, incidente que habría dejado varias víctimas mortales.

La agencia Fars reportó que varias personas murieron durante el ataque, aunque las autoridades no ofrecieron hasta el momento un balance definitivo.

La tensión persiste pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Pakistán para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero tras ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

En paralelo, continúan las señales de posibles avances diplomáticos. El portal Axios informó recientemente que ambas partes estarían cerca de un entendimiento que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, la reanudación de las exportaciones petroleras iraníes y nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, declaró que las posiciones de Irán y Estados Unidos «se han acercado», aunque persisten diferencias en algunos puntos del eventual memorando de entendimiento.

(Con información de Prensa Latina)

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