En Cienfuegos, los paneles de la esperanza

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 12 segundos

En tierras del municipio de Abreus se construye el Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) de Alcalde Mayor, el más avanzado en Cienfuegos y que alcanzará una capacidad de 21,8 MW .

Un equipo de prensa de este medio local se trasladó hasta allí para conocer las historias de los hombres y mujeres que forman parte de la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 37 (ECOA#37).

Testimonios de los héroes anónimos

Odalys Martínez Quintana ha dedicado más de cuatro décadas a la construcción y desde hace dos años dirige la brigada de obras ingenieras de la ECOA # 37.

“Aquí trabajamos ocho horas diarias, de lunes a sábado. Nuestros obreros provienen de otros municipios y desde bien temprano inician la faena. Ellos conocen la importancia que tiene para nuestro país la culminación de este PSFV, por tal motivo laboran fuerte para intentar acortar el tiempo de culminación”, dijo Martínez Quintana.

Jorge Capote Mesa, con veinticinco años en la empresa constructora, reconoce la importancia que tiene el trabajo en equipo. “Somos una sola fuerza. A pesar de las adversidades de todos los tiempos, seguimos luchando para mantener viva la Revolución Cubana y las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro”.

Medio siglo de labor ininterrumpida acumula en este sector Jorge Palomo Rodríguez, un santiaguero que llegó a Cienfuegos ante el llamado de apoyar al naciente desarrollo industrial de esta zona del centro-sur del país y fue en la Perla del Sur donde creó su familia.

“No es la primera vez que participo en el montaje de un PSFV, tengo experiencia de otros parques que se han instalado en la provincia. Resulta novedoso que en Alcalde Mayor la tecnología nos ha facilitado el trabajo porque ya no hay que abrir huecos, se montan las mesas sin necesidad de fundir el hormigón en el terreno. Aquí no perdemos tiempo, incluso cuando llueve junto elaboramos los implementos necesarios para seguir”, explicó Palomo Rodríguez, fundador de la Refinería Petróleo y, en parte, de la Fábrica de Cementos.

Vladimir Santos Pico y Ramón Carnota Rivera han sido testigos de importantes construcciones en todo el territorio. Ellos pensaron que no estarían en esta obra, pero fue todo lo contrario. La maestría de estos hombres que superan los 65 años de edad era necesaria. Ambos demuestran una hermandad insuperable.

Con el más joven de todos era inevitable el diálogo, sin embargo su destreza en plena labor casi lo impide. Sobre el inquieto novato primaron las buenas opiniones de los más longevos.

Erick Daniel Matos Sánchez tiene 17 años y recientemente culminó sus estudios en el Instituto Politécnico 5 de Septiembre como electricista. El muchacho llegó a la ECOA #37 durante sus prácticas laborales y desde hace dos meses no dudó en integrar la nómina.

Ágil en el oficio, Erick confiesa que le fascina este trabajo. De igual manera añade: “Cuando transite por esta zona, con orgullo y corazón podré afirmar que trabajé aquí”.

Otro protagonista es Puro Armando Villavirán Jiménez, un jovial albañil de 59 años que relata su historia. Con 16 años dice Puro inicié en esta labor. He recorrido tantos lugares gracias a la construcción. No tengo miedo a las alturas, siempre con las medidas de seguridad he trabajado en innumerables edificaciones. La incorporación de los jóvenes actividad es una fortaleza para todos. Yo he trabajado duro y aún tengo la voluntad de continuar”.

Importante inversión

A decir de Rafael Torriente Díaz, representante de la ECOA #37 en el PSFV, “la parte más difícil ha sido las excavaciones para garantizar la firmeza del terreno. Al pueblo cubano y cienfueguero le decimos que confíen en nosotros para seguir adelante esta importante inversión tan necesaria para todos, que son los paneles de la esperanza.

El reconocimiento especial a esos creadores de maravillas, los dignos hombres de los cascos blancos como los calificara Fidel y quién expresó que “esos cascos se convierten en un símbolo de los trabajadores de vanguardia, de los trabajadores que van abriendo paso al futuro de la patria”.

Visitas: 20