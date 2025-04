En Cienfuegos: Campaña antipolio, salud para los pequeños

Compartir en

Esta semana se desarrolla en todo el país, al unísono, la 64 Campaña de Vacunación antipolio, que cómo indica, protege a los niños contra la poliomielitis, una enfermedad grave y potencialmente incapacitante, que fuera erradicada en Cuba en apenas cuatro meses tras la primera campaña en 1962.

“Esta vacunación no solo previene enfermedades, sino que también fortalece el sistema de salud y preserva el bienestar de las futuras generaciones.

“La 64 Campaña Nacional de vacunación antipoliomielítica oral bivalente, representa una oportunidad para garantizar que los niños cubanos sigan creciendo libres de poliomielitis, un logro del que todo el país puede sentirse orgulloso”, asegura en la página institucional del Minsap, la Doctora en Ciencias Lena López Ambron, directora del Programa Nacional de Inmunización.

En diálogo con la Dra. Darehyne Ávila Piña, jefa del citado Programa en la provincia de Cienfuegos, adscrito al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, conocimos que el acto de inicio tuvo lugar en el municipio de Palmira, donde se vacunarán mil 27 infantes; momento para atraer la atención de las familias, porque de la disciplina y concurrencia a los vacunatorios, previamente informados a la población, depende el éxito y responsabilidad para con la salud de los pequeños.

“La presentación de la vacuna es en frascos de 20 dosis, y las condiciones están creadas para la ejecución. Reiterar que se administra en dos gotas encima de la lengua, y los niños no pueden presentar fiebre de más de 38 grados C o más, diarreas o vómitos para ser vacunados. No deben ingerir agua ni otros alimentos hasta trascurridos 30 minutos.

“Unos 12 mil 284 infantes serán inmunizados en el territorio, y contamos con un sistema estadístico de control para llegar a todos, a través de los profesionales de la Medicina Familiar”, aseguró, Piña Ávila.

El proceso coincide con la 23 Semana de Vacunación de las Américas y la 14 Semana Mundial de Inmunización. Está indicada para todos los niños de más de un mes de nacidos y sin cumplir los tres años.

Los infantes en esos grupos de edad que no puedan recibir la antipolio, por encontrarse enfermos u otras causas, contarán con una semana de recuperación, entre el 28 de abril y el 3 de mayo.

En la segunda etapa de esta Campaña, prevista del 16 al 21 de junio, recibirán otra dosis y se les reactivará la vacuna antipoliomielítica a los niños de nueve años de edad, de acuerdo con el esquema del Programa Nacional. De igual forma, estos tendrán días de recuperación, del 23 al 28 de junio, para evitar que quede un solo pequeño desprotegido contra esa enfermedad.

“El suceso debe verse como un acto de protección a las familias, y hemos contado con la colaboración de la sociedad en llevarlo adelante. Instamos a la disciplina, tanto de los profesionales de Salud como de los padres”, reiteró la Dra. Darehyne Ávila Piña.

