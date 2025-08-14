“El siglo de Fidel” (+ Video)

Compartir en

Este 13 de agosto de 2025, Fidel cumpliría 99 años. La fecha marca el inicio de una jornada nacional de homenaje y reflexión en torno al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana. Desde IDEAS Multimedios, nos sumamos a esta conmemoración con el estreno del podcast “El siglo de Fidel”, cuyo primer episodio está disponible en el sitio Cubadebate y en nuestras redes digitales a partir de este miércoles 13 de agosto.

Para esta entrega inaugural, visitamos el Centro Fidel Castro Ruz, institución emblemática dedicada a la investigación, conservación y divulgación del legado del Comandante. Allí conversamos con su director, el Dr.C. René González Barrios, quien nos recibió con generosidad y compartió conmovedoras historias sobre el lugar, su misión y, por supuesto, sobre Fidel.

Cien años de pensamiento, de compromiso y de historia. Así comienza “El siglo de Fidel”, un recorrido sonoro por la vida y obra de quien marcó profundamente el destino de Cuba.

