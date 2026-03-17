El centenario de “Los Naranjos”: homenaje y celebración en Cienfuegos

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El emblemático Conjunto de Sones Los Naranjos, orgullo musical de Cienfuegos, arriba al centenario de su fundación. Tal acontecimiento suscita el agasajo y el homenaje. Por ello, la dirección provincial de Cultura, junto a diferentes instituciones y personalidades del territorio, ha diseñado un programa encaminado a enaltecer la obra de esta agrupación que, luego de un siglo de existencia, se mantiene activa y fiel al género que la define.

Contar con una institución que cumple cien años es un privilegio del cual no goza ninguna otra ciudad del país”, afirmó Irán Millán Cuétara, conservador de la ciudad de Cienfuegos, en conferencia de prensa donde se dieron a conocer las principales iniciativas a desarrollar para congratular a Los Naranjos.

“Es imprescindible celebrar estos cien años y que ellos tengan la oportunidad de recibir el cariño y el respeto del pueblo que tanto los quiere”, expresó el también organizador del programa. Según dijo, las actividades no culminarán el 3 de abril, fecha del centenario, sino que se prolongarán a lo largo del año, como regalo al conjunto que tanto ha enriquecido y aportado al panorama musical no solo de la Perla del Sur sino de todo el país y para disfrute del pueblo admirador y seguidor de su obra.

MIllán Cuétara resaltó el hecho de que cinco generaciones de músicos han pasado por el conjunto y cómo a través de los años se ha ido renovando sin desprenderse de su tradición, gracias al esfuerzo de sus integrantes a través de los años.

MEMORIA Y LEGADO EN UN DOCUMENTAL

Un segmento significativo dentro del homenaje al Conjunto de Sones Los Naranjos será la presentación del material audiovisual Mi son tiene piel morena, del realizador Jorge Luis Marí. El documental busca exaltar la trayectoria de la agrupación, cuyos integrantes han defendido a lo largo del tiempo el auténtico son cubano, género considerado por la Unesco “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Marí recordó cómo en estos cien años los integrantes del conjunto atravesaron muchísimos avatares, como en los tiempos de su surgimiento, cuando debían ensayar luego de largas jornadas laborales y hacer presentaciones de poca remuneración. ·”Si al cabo de cien años podemos todavía tener el septeto es gracias al esfuerzo de esos fundadores y a las generaciones que se fueron sumando y manteniéndose siempre fiel a lo más autóctono de la música cubana”, comentó el investigador histórico.

“Con este documental pretendemos resaltar que ‘Los Naranjos’ ha sido la agrupación con más sones originales en su repertorio, si bien han cultivado piezas emblemáticas del pentagrama nacional. También anhela rescatar la memoria de los músicos que lo han integrado desde los inicios”, precisó Marí.

De acuerdo con Rosario de la Torre Enríquez, directora del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Felito Molina, la celebración por los cien años del Conjunto de Sones Los Naranjos no solo incluye la presentación de los agasajados en diferentes espacios, sino también el homenaje de diversas agrupaciones como Caribe Express, Son del Sur, Café Mezclado, así como la actuación de la compañía Giros.

CONJUNTO QUE NO ENVEJECE

Aunque llega a la edad de un siglo, “Los Naranjos” no envejece, sino que se nutre de sangre joven para permanecer. Bartolomé Abreu Thompson, su director actual, era el de menos años cuando llegó al septeto, hace cuatro décadas. Poder celebrar este aniversario representa para él un orgullo.

“Veo a esto institución como algo familiar: por aquí pasó mi padre, hizo suplencia mi hermano, estuvo mi tío…estuvo Felito Molina con su hermano, Gumercindo con su hermano, Pablo Justiz con su hijo y otros que no conocí también integraron el conjunto con algunos de sus familiares. Los Naranjos nunca se han parado, siempre nos renovamos con nuevos miembros para seguir defendiendo este legado”, comentó.

Ejemplo de ese retoño es Lázaro Chaviano Díaz, quien se incorporó recientemente al conjunto. “Me siento halagado de que ellos hayan pensado en mí para formar parte de la agrupación, sobre todo en esta fecha tan importante en que celebramos el centenario de su fundación. Me siento afortunado por eso y espero estar a la altura de las exigencias artísticas que la fecha y la agrupación entrañan”, comentó.

El 3 de abril de 1926, bajo la sombra de un naranjo, nació este conjunto cuyo nombre evoca el lugar. Un siglo y el eterno apego a la tradición sonera signan su existencia. Renovada en su integración, pero inalterable en su quehacer, junto a la orquesta Aragón resulta exponente de la excelencia musical de la Perla del Sur.

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