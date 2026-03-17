Ovidio Ortiz, la Física y el aula como espacio de descubrimiento

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Conversar con el profesor Ovidio Ortiz de Armas es como asistir a una de sus clases porque transmite sabiduría con naturalidad, haciendo que la Física —una de las materias más difíciles de enseñar— parezca sencilla.

“¿Sabes quién es el único ser humano que ha vencido la fuerza de gravedad con sus piernas?”: utiliza la interrogante para romper el hielo, preguntas como esta u otras más retadoras le permiten al profesor Ortiz de Armas dinamizar las conferencias de su asignatura en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (UCMC), donde trabaja desde 2023, año en cual se jubiló.

Recontratado por el Departamento de Ciencias Básicas, Ovidio se sorprende ante el silencio del estudiantado que ni siquiera atina a contestar que “Javier Sotomayor ha sido el único ser humano en desafiar la fuerza de gravedad hasta alcanzar el 2,45 que todavía hoy constituye récord mundial”, desde aquel 27 de julio de 1993, cuando en la ciudad española de Salamanca plantó cara a las leyes de la física, “combinando una técnica impecable, una envidiable elevación y una flexibilidad asombrosa.

“No pensé reincorporarme, imagínate…,” y deja la expresión inconclusa para retomarla en el punto donde la profesora Adis comenzó a insistirle “porque necesitaba un profesor de Física en la UCMC”, comenta en un diálogo breve, mientras acompaña a estudiantes que actualmente reciben la docencia en la comunidad.

La primera clase —rememora— no fue todo lo tranquila que esperó, “tampoco quería eso para mi ‘bautizo’ con estudiantes de las Ciencias Médicas. ‘¿Qué tiene que ver la Física con la Enfermería o la Medicina, profe?'” —me espetaron apenas entré al aula— “y lejos de explicar a través de la teoría cómo la Física ocupa un rol fundamental en las actividades cotidianas de la vida, me comprometí a ejemplificarlo en cada clase. De ahí que cada encuentro lo aprovecho para compartir un elemento que relacione ambas disciplinas.

“Muchas veces no nos damos cuenta de lo esencial que son los fenómenos físicos en nuestra vida cotidiana y cómo influyen en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en el campo de la Medicina, prácticamente todos los instrumentos que se utilizan están basados en principios de la Física: desde el tomógrafo hasta los equipos de Rayos X. Además, conceptos como el comportamiento de la luz, la electricidad y el magnetismo están presentes en nuestro día a día, aunque no siempre los notemos”

¿Y es la Física una materia difícil para los estudiantes?

“Es difícil no solo impartirla, sino comprenderla. Siempre trato de ilustrarla a través de los fenómenos de la naturaleza, los cuales vinculo con la cotidianidad, con ejemplos concretos para que ellos pueden entenderla mejor.

“En la Medicina hay tres elementos: presión, volumen y temperatura, los cuales siempre deben tener presente desde que el enfermo llega al consultorio, es lo primero que deben medir en el paciente”. Y relaciona algunos de los contenidos diarios, cual muestra de la sinergia entre ambas materias.

Parte del IV Contingente del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunse Domenech, Ovidio Ortiz de Armas rememora sus años iniciales como profesor en la zona de Cumanayagua y su tránsito hasta alcanzar cargos de dirección en los Preuniversitarios de la zona.

Más tarde, reflexiona sobre su traslado hacia la cabecera provincial, donde fungió durante 14 años como director de la Escuela Pedagógica Octavio García.

Con más de cinco décadas dedicadas a la enseñanza y un legado imborrable en la formación de múltiples generaciones de cienfuegueros, Ovidio Ortiz de Armas sigue demostrando que su pasión por educar no tiene límites.

Qué cada encuentro sea sorprendente y motivador para sus estudiantes constituye una máxima para el “profe de Física” (así lo reconocen sus estudiantes), que va dejando una huella profunda en quienes tienen el privilegio de aprender de él.

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