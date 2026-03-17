Tras largos meses de mantenimiento capital, la unidad 4 de la Termoeléctrica de Cienfuegos aporta al país

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

Las dos unidades de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, se encuentran nuevamente sincronizadas al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo que representa un paso significativo para la estabilidad del sistema eléctrico del país.

Según informa el sitio oficial de la Unión Eléctrica, en horas de la madrugada de hoy, la unidad 4 de la central cienfueguera entró en servicio y se mantiene conectada al SEN. Esta es una noticia trascendental, pues se encontraba en mantenimiento desde 2024, en un compás de espera por parte de los cienfuegueros y la nación, que ahora recesa, tras un esfuerzo colosal de largos meses por parte de estos compañeros.

De acuerdo con declaraciones de Yeranis Zurita, director de producción de la termoeléctrica, ofrecidas a medios locales, la unidad 4 se incorporó tras un prolongado período de reparación capital. Su puesta en marcha, permitió sincronizarla al SEN y realizar las pruebas necesarias para detectar posibles deficiencias técnicas.

Como parte del proceso previsto, la unidad salió del sistema para solventar pequeñas afectaciones, las cuales fueron resueltas en un tiempo mínimo. En menos de 12 horas, el bloque volvió a quedar en línea.

Carlos Fernández Almenares, jefe del taller de la unidad empresarial de base Cienfuegos, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, informó recientemente que la rehabilitación general de la turbina se llevó a cabo tras 14 años sin recibir mantenimiento, debido a la falta de los componentes necesarios.

Los trabajos, que inicialmente respondían a la compleja situación de la caldera, se extendieron finalmente al resto de las áreas de ese bloque, el cual cuenta con tecnología de origen japonés.

En las labores resultó clave el aporte de unos 200 aniristas de la central termoeléctrica, así como de más de 600 obreros que, a pie de obra, han trabajado día y noche para poner en marcha tanto la unidad 3 como la unidad 4, ambas con más de cuatro décadas de funcionamiento.

También fue sincronizada la unidad 3, luego de haber salido del sistema en la jornada de ayer. Esta unidad, considerada un bloque de gran estabilidad, operaba a máxima capacidad de generación en el momento de la desconexión.

Visitas: 14