Lluvias provocan derrumbe de un muro de contención en Cienfuegos, sin fallecidos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 30 segundos

Las lluvias registradas en la tarde de este martes 17 de marzo, provocaron el colapso del muro de contención de una vivienda ubicada en las cercanías del parque Villuendas, específicamente en la calle 45 entre avenidas 64 y 66 de la ciudad de Cienfuegos.De acuerdo con información ofrecida a 5 de Septiembre por Jaime Suz López, intendente del Consejo de la Administración municipal en Cienfuegos, el incidente no dejó pérdidas de vidas humanas ni daños en la estructura de la vivienda, limitándose únicamente al muro colapsado.

Según precisó el intendente, la Empresa de Mantenimiento y Construcción comenzará en las próximas horas las labores de recogida y limpieza de los escombros, con el objetivo de restablecer la normalidad en la zona y prevenir cualquier riesgo adicional para residentes y transeúntes.

Asimismo, recomendó a la población mantenerse alerta ante posibles afectaciones por las condiciones climáticas y reportar cualquier incidencia a las autoridades correspondientes.

Visitas: 79