“El amor de mi vida es el ferrocarril”

“En estos tiempos debemos organizar el trabajo con los jóvenes que ingresan a iniciar estudios de transportación o explotación de la técnica ferroviaria, dedicarle tiempo porque vienen con una idea, un objetivo y les choca la realidad. Así sentencia Rafael García Morejón, desde la valía otorgada por sus más de 40 años bregando en el espacio ferroviario.

Apenas sobrepasa las siete de la mañana y lo encuentro a punto de cambiar sus prendas formales de vestir por el overol de faena. El especialista en Vagones de la Unidad Empresarial de Base Talleres Ferrocarriles del Centro, concibe la oficina como el local donde redactar o recibir informaciones o sencillamente dejar el maletín. El ajetreo cotidiano lo remite a cualquier taller de la provincia ligado a la actividad.

Sin antecedentes familiares en el ramo, matricula por embullo en un curso de revisador en vagones de carga y pasajeros en 1979. Ya cualificado, empieza a superarse y transita por varias especialidades en la búsqueda de soluciones para alargar la vida útil de las maquinarias sobre rieles.

Provoco con toda intención su razonamiento acerca de la importancia del traslado de pasajeros y mercancías con el empleo de trenes y cuán difícil es asumir la tarea de mantenerlos en funcionamiento óptimo. Responde con la humildad característica de los operarios que se sienten altamente comprometidos con la obra social a su encargo: “Un vagón paralizado que deja de transportar recursos causa pérdidas a la economía. Eso no lo acepto en mi diccionario”.

Refiere sentirse complacido por integrar un colectivo entusiasta ante los retos contemporáneos. Mucho tiempo atrás, en pleno auge del programa radial Alegrías de sobremesa, un compañero le dio por apodarlo con el nombre del perrito de los personajes protagónicos, Rita y Paco. “En Cuba habrá muchos Rafael García, pero en el ambiente de los ferroviarios todos saben quién es y qué hace Mirringuita, así me conocen desde ese día. Esta profesión es mi vida, son hierros duros, pesados, siempre estás sucio de grasa y tizne. Es todo lo que he realizado y no lo cambiaría. Incluso, encontré la felicidad aquí, en la vía férrea podría decir, mi esposa Aida Rosa también comparte mi amor a los carriles”, aclaró.

Manifiesta pertenecer al movimiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) por más de tres décadas y sentir satisfacción por contribuir al funcionamiento de las plataformas ferroviarias que hoy marchan sobre los raíles en esta provincia.

Rafael, ha tutorado varias creaciones, en coches de pasajeros, equipos de carga de combustibles, tolvas de cemento y azúcar. “A veces pensamos que la innovación reside en reparar una pieza grande y no es tan así. Una arandela, un tornillo, por insignificante que parezca puede rehacer un desperfecto, la maestría está en saber dónde va, o si debemos reemplazarlo, y eso se alcanza trabajando en equipo”.

Han sido muchos los desafíos para ese trabajador ferroviario. “Y le cuento una anécdota, sin estar creados para realizar reparaciones generales asumimos arreglar vagones Taíno, otros de procedencia rumana, la Unión de Ferrocarriles confió en nosotros para darnos esa responsabilidad. En una ocasión un coche de pasajeros de fabricación alemana tenía una problemática, no hallábamos la respuesta, hasta perdí el sueño. Al otro día una persona sin conocimientos elementales de mecánica me dio una sugerencia. Quedé pasmado y admirado a la vez, de ahí salió la solución, por eso es válido escuchar todos los criterios”, refirió.

“La juventud no se siente entusiasmada con la actividad operaria de los trenes”, expresa con pesar el inagotable obrero de manos callosas, quien ha laborado como profesor de la enseñanza técnico – profesional en la sede del Instituto Politécnico 5 de Septiembre. Rafael García Morejón siente orgullo de coincidir laboralmente con trabajadores que en el pasado fueron alumnos suyos.

Por eso, aspira al crecimiento de la vocación en los jóvenes para transmitir los conocimientos obtenidos, legarlos a todo tren.

