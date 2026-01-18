EE.UU.: Soldados en alerta en Alaska ante posibles protestas en Minneapolis contra el ICE

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 34 segundos

Más de 24 congresistas demócratas de EE.UU. realizaron audiencia informal en Saint Paul sobre la actuación del ICE en Minnesota

Aproximadamente mil 500 soldados de la 11ª División Aerotransportada de EE.UU., con base en Fort Wainwright, Fairbanks (Alaska), se encuentran en estado de alerta por un posible despliegue en Minneapolis, en medio de las protestas continuas tras dos tiroteos que involucraron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La medida responde a la escalada de tensiones en la ciudad más poblada de Minnesota, desatada tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, baleada el 7 de enero por un agente federal.

Según informó un funcionario no identificado citado por medios locales, los efectivos militares son una de las opciones que el Ejército estadounidense evalúa en caso de que el presidente Donald Trump decida utilizar personal en servicio activo. No obstante, aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el eventual despliegue, precisó la fuente.

La situación se agravó el miércoles, cuando se cumplió una semana del primer tiroteo y se registró un segundo incidente en el que un migrante venezolano resultó herido en una pierna por otro agente del ICE. Las protestas se han concentrado principalmente frente al edificio Whipple, sede de oficinas federales en Minneapolis, donde en varias ocasiones se han producido enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Ante el aumento de la tensión, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó la movilización de la Guardia Nacional estatal, aunque hasta el momento no ha sido desplegada en las calles. Mientras tanto, el sábado se registraron choques entre grupos de manifestantes opuestos frente al Ayuntamiento de Minneapolis.

En paralelo, el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación contra funcionarios estatales, incluidos el propio gobernador Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstruir las operaciones de agentes federales de inmigración.

El viernes, más de dos docenas de congresistas demócratas se reunieron en Saint Paul, capital de Minnesota, para una audiencia informal del Congreso centrada en la conducta del ICE y otros agentes federales en el estado, según destacó la prensa local.

Donald Trump advirtió que podría activar la Ley de Insurrección y enviar más tropas federales a Minnesota si las autoridades estatales no logran frenar las protestas contra los #ICE. pic.twitter.com/yuqTyRXUKi — teleSUR TV (@teleSURtv) January 17, 2026

Rechazo desde la cultura

La indignación por los hechos también ha trascendido al ámbito cultural. Durante la reciente Ceremonia de los Globos de Oro, evento en el que celebridades como los actores Mark Ruffalo, las actrices Wanda Sykes, Natasha Lyonne y Jean Smart lucieron una insignia con la leyenda “Be Good” en solidaridad con Renee Good y en rechazo a las acciones del ICE.

Ruffalo, quien también es productor, expresó su enojo con la administración de Donald Trump: “Esto es por ella, es por las personas que en Estados Unidos están aterrorizadas y asustadas. Amo mi país y lo que estoy viendo no es Estados Unidos”. Además, calificó a Trump como “el peor ser humano del mundo” y advirtió: “Si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

El actor también criticó la política exterior de la administración, señalando: “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. Trump le dice al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad”.

Por su parte, la cantante Billie Eilish, ganadora de nueve premios Grammy, condenó al ICE en sus redes sociales, definiéndolo como un “grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal”, responsable de “destrozar familias, aterrorizar a ciudadanos y ahora asesinar a personas inocentes”. En referencia al agente identificado como Jonathan Ross, responsable del tiroteo contra Good, Eilish exigió la abolición total del ICE y denunció la muerte de al menos 32 personas bajo custodia de la agencia durante el último año.

Trump y la Ley de Insurrección

Inicialmente, el presidente Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permite al mandatario desplegar tropas militares para sofocar disturbios civiles. Sin embargo, posteriormente dio marcha atrás y afirmó que “no hay ninguna razón” para hacerlo. Esta ley fue utilizada por última vez en 1992, durante los disturbios de Los Ángeles tras el caso Rodney King, bajo la presidencia de George H. W. Bush.

Previo a los actuales eventos, Trump ya había sugerido en octubre del año pasado que tenía autorización para aplicar dicha ley si los tribunales rechazaban su decisión de enviar a la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses.

