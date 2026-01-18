Cuba: recuento y marcha unida

Compartir en

He tenido que tomarme tiempo. Los acontecimientos de los últimos días en Cuba se me agolpan en el alma; duelen en lo profundo y creo que nadie, las personas con sentimiento y buena voluntad, claro está, puede quedar indiferente.

La madrugada del 3 de enero de 2026 es un parteaguas. A partir de ese momento el mundo ha sido otro, Cuba ha sido la misma y otra a la vez.

El mundo asistió al tremendo irrespeto a la soberanía, independencia y autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela; Cuba nuevamente se asomó al dolor, a la injusticia; pero igualmente al valor, la hidalguía, a la hombrada de sus internacionalistas.

Son 32 y ese guarismo es más que una cifra; es la certeza de que por la tierra que nos vio nacer, crecer y formarnos y por la América toda se entrega hasta la vida para que no nos las mancillen.

No he podido evitar las lágrimas, como tampoco se aleja de mí el orgullo de saberme cubana; de saberme compatriota de hombres que no dudaron en tirar contra el enemigo, aunque su armamento era mucho menos sofisticado y solo los respaldaba su valor, sus valores morales, su convicción lena de que ninguna fuerza en el mundo podría hacerlos desistir del cumplimiento del deber.

Y esa actitud no es un hecho aislado. Un recuento del devenir histórico de la Patria nos pone ante otros momentos y la misma actitud corajuda; es herencia patriótica; es la esencia mismo del cubano, de lo cubano.

Martí nos convocó a la marcha unida y andar apretados como la plata en las raíces de Los Andes.

Los recientes homenajes a nuestros hermanos caídos en Venezuela, han sido una nueva demostración de esa unidad, una clara muestra de que unidos, somos invencibles.

“La unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa político”, dijo el más universal de los cubanos. Justamente ese es nuestro pensamiento: independencia, soberanía integridad; marcha unida.

