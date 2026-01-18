domingo, enero 18, 2026
Foto: Tomada de X
Varios muertos y heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España (+ Fotos y video)

Además, hay personas que se encuentran atrapadas tras el accidente

Al menos cinco personas han fallecido y varias han resultado heridas este domingo luego de que dos trenes de alta velocidad descarrilaran en el área de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España, informa EFE citando a fuentes de la Guardia Civil.

El accidente se produjo cuando un tren Iryo que realizaba el trayecto ente Málaga y Madrid se salió de su vía e invadió el carril adyacente causando el descarrilamiento de otro tren que cubría la ruta Madrid-Huelva, según explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Los propios pasajeros informaron que varias personas se encontraban atrapadas, mientras que bomberos, médicos y agentes del orden están ampliamente desplegados en el lugar de los hechos.

Debido a lo ocurrido, se ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre la capital y Andalucía, y todos los que se encontraban en tránsito fueron redirigidos a su lugar de partida.

