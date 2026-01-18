Varios muertos y heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España (+ Fotos y video)

Compartir en

Además, hay personas que se encuentran atrapadas tras el accidente

Al menos cinco personas han fallecido y varias han resultado heridas este domingo luego de que dos trenes de alta velocidad descarrilaran en el área de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en España, informa EFE citando a fuentes de la Guardia Civil.

El accidente se produjo cuando un tren Iryo que realizaba el trayecto ente Málaga y Madrid se salió de su vía e invadió el carril adyacente causando el descarrilamiento de otro tren que cubría la ruta Madrid-Huelva, según explicó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 🇪🇸 Varios heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España pic.twitter.com/h3lnPXXMwz — Sepa Más (@Sepa_mass) January 18, 2026 Los propios pasajeros informaron que varias personas se encontraban atrapadas, mientras que bomberos, médicos y agentes del orden están ampliamente desplegados en el lugar de los hechos. 🇪🇸 Pasajeros evacuan los trenes de alta velocidad que han descarrilado en España Hay personas que se encuentran atrapadas tras el accidente. pic.twitter.com/CXsUxASl6L — Sepa Más (@Sepa_mass) January 18, 2026 Debido a lo ocurrido, se ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre la capital y Andalucía, y todos los que se encontraban en tránsito fueron redirigidos a su lugar de partida.

🔴 ULTIMA HORA – Dos trenes impactan y descarrilan en Adamuz (Córdoba) . Se confirma la existencia de heridos. Un #tren de Alta Velocidad está operado por la compañía #Iryo y hacía el trayecto Málaga-Madrid. El otro realizaba el trayecto Madrid-Huelva. 📹 @ibuprofeno600mg pic.twitter.com/Tk5LuxJ7JK — CookieTriki (@cookietriki) January 18, 2026

Un tren Iryo con destino Madrid Puerta de Atocha ha descarrilado esta tarde en Córdoba, provocando un choque lateral con otro tren que circulaba hacia Huelva. Hay dos víctimas mortales y una decena de heridos.#Madrid #Atocha #Sucesos #Iryo #Renfe #Andalucía Vía @zonaretiro pic.twitter.com/K3nNdfy6Nv — Zona Retiro (@zonaretiro) January 18, 2026

