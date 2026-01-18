Lula a Trump: No seremos subordinados a proyectos hegemónicos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 25 segundos

Brasil denuncia la agresión de EE.UU. a Venezuela y afirma que la división del mundo en zonas de influencia y el neocolonialismo son obsoletos y dañinos

En un artículo publicado este domingo en el diario estadounidense The New York Times, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha reafirmado su condena a la agresión de Estados Unidos a Venezuela a principios de enero subrayando que el futuro del país bolivariano, así como de cualquier otro, debe ser decidido por su propio pueblo.

“Solo un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos, permitirá un futuro democrático y sostenible. Esta es una condición esencial para que millones de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos temporalmente acogidos en Brasil, puedan regresar a su país de manera segura. Brasil continuará trabajando con el gobierno y el pueblo venezolano para proteger los más de 1300 millas de largo de frontera que compartimos y para profundizar nuestra cooperación”, ha destacado.

En este sentido, Lula ha señalado que los bombardeos de Estados Unidos en territorio venezolano y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro el 3 de enero constituyen “otro capítulo lamentable en la continua erosión del derecho internacional y del orden multilateral establecido tras la Segunda Guerra Mundial”.

“Año tras año, las grandes potencias han intensificado los ataques contra la autoridad de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Cuando el uso de la fuerza para resolver disputas deja de ser la excepción y se convierte en la regla, se pone en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad global. Si las normas se aplican solo de manera selectiva, se genera anomia, debilitando no solo a los Estados individuales sino al sistema internacional en su conjunto. Sin reglas colectivamente acordadas, es imposible construir sociedades libres, inclusivas y democráticas”, ha denunciado el jefe de Estado brasileño.

Asimismo, ha reiterado que “ningún líder tiene monopolio sobre el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de impartir justicia unilateralmente”. “Las acciones unilaterales amenazan la estabilidad mundial, afectan el comercio y la inversión, aumentan el flujo de refugiados y debilitan aún más la capacidad de los Estados para enfrentar el crimen organizado y otros desafíos transnacionales”, ha criticado Lula da Silva, para luego ha asegurado que “solo juntos podremos superar los desafíos que aquejan a un hemisferio que nos pertenece a todos”.

“La historia ha demostrado que el uso de la fuerza nunca nos acercará a estos objetivos. La división del mundo en zonas de influencia y las incursiones neocoloniales por recursos estratégicos son prácticas obsoletas y perjudiciales. Es fundamental, que los líderes de las grandes potencias comprendan que un mundo de hostilidad permanente no es viable. Por muy poderosas que sean esas naciones, no pueden depender únicamente del miedo y la coerción”, ha enfatizado.

A juicio del gobernante brasileño, resulta especialmente preocupante que estas prácticas se estén aplicando en América Latina y el Caribe. Generan violencia e inestabilidad en una región que lucha por la paz a través de la igualdad soberana de las naciones, el rechazo al uso de la fuerza y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. “En más de 200 años de historia independiente, es la primera vez que Sudamérica enfrenta un ataque militar directo por parte de Estados Unidos, aunque fuerzas estadounidenses hayan intervenido anteriormente en la región”, ha agregado.

“En un mundo multipolar, ningún país debería ver cuestionadas sus relaciones exteriores por buscar universalidad. No seremos subordinados a proyectos hegemónicos. Construir una región próspera, pacífica y pluralista es la única doctrina que nos representa”, ha concluido.

El 3 de enero, las fuerzas de EE.UU. atacaron varias partes de Venezuela y secuestraron al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa. Durante dicha operación, al menos 100 personas, civiles y militares, perdieron la vida. Tras esta agresión, Trump declaró que asumirá el control de Venezuela; mientras, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, defendió que la operación militar permitirá a Washington acceder a la “riqueza y los recursos adicionales” del país bolivariano.

Tras la detención de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la presidencia. Tras el ataque, la política chavista en un discurso desde Caracas, acusó a Estados Unidos de “secuestrar” a Maduro, exigiendo su liberación inmediata.

Visitas: 0