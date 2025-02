Eduardo Sandoval y su Orquesta, por primera vez en el Festival de la Salsa

Compartir en

Espontáneo y expresivo como siempre, Eduardo Sandoval comentó a CubaSí sobre su participación en una nueva edición del Festival de la Salsa en Cuba, que iniciará el próximo 19 de febrero en el Club 500 del Vedado capitalino.

Por primera vez con tu orquesta ¿qué se siente?

“Yo he participado, creo que en todas las ediciones, no con mi orquesta, porque tiene solo un año de creada, sino con otras agrupaciones, he formado parte de Havana Primera, Isaac Delgado, El Niño y la Verdad, muchas orquestas con las que he tenido la suerte de trabajar, pero esta vez voy a presentarme por primera vez con mi grupo, que se llama Eduardo Sandoval y su orquesta y yo le puse un eslogan “La Salsa Joven de Cuba”, porque es como un movimiento de lo nuevo, ¿no? Y estoy muy feliz, porque hace una semana hemos cumplido un año y esta bendición la recibí a los siete meses, me llamaron y me dijeron: vas a ser parte del Festival de La Salsa”.

¿Cómo te sientes con esta oportunidad?

“Créeme que me hace sentir como un artista grande cuando no lo soy. Yo estoy recién comenzando y estar en un evento donde están las mejores orquestas de este país, los artistas más grandes, es una gran bendición. Estoy súper agradecido, contento, feliz, y vamos a dar lo mejor, vamos a hacer cositas lindas ahí, de verdad que sí”.

Cuando dices que el eslogan de tu orquesta es “la salsa joven de Cuba” ¿qué novedades implica eso en la música que hacen?

“Eso implica que mi salsa, mi timba joven, viene con elementos, por ejemplo, de reggaetón, de la fusión nueva que está habiendo ahora, pero sin perder la esencia de la música cubana, o sea, es lo contemporáneo con lo que ya existe. No estoy inventando nada, simplemente estoy mezclando y poniéndole mi sabor a lo nuevo, a ese legado que han dejado los grandes, como lo hicieron ellos en su momento, por ejemplo, Juan Fomell era un visionario de la música que todo el tiempo se estuvo retroalimentando renovando, sin perder su esencia, que era el songo”.

¿Qué nos puedes adelantar sobre la propuesta que llevas al Festival?

“Salsa bien linda, pero hay son también, un espectáculo… voy a tocar mi trombón con sus momentos de jazz, un espectáculo bien bonito, para que la gente consuma un poco de todo. “Voy a estar tocando Bonito Todo, que fue mi primer tema, es el que más conoce la gente, No digas que el dolor te mata, que fue un tema con Isaac Delgado, Viral, que lo hice con Alexander Abreu y otros temas, por supuesto…”

Y le han puesto también un reto grande a tu agrupación ¿nos cuentas?

“Sí, vamos a acompañar a Brunela, la artista peruana que está invitada al Festival. Nunca hemos compartido escenario, no la conozco, pero su música la he escuchado y perfecto, recibí una llamada de Maykel, me dijo: queremos que tu orquesta sea la que acompañe a Brunela, y yo le respondí, por supuesto, para mí es un placer”.

Aunque, por supuesto, la noticia es la participación, por primera vez de Eduardo Sandoval y su orquesta, tampoco dejarás en casa el trombón ¿cierto?

“No, el trombón nunca se va a dejar. El trombón es mío, es mi hermano, es el que va conmigo, es mi otra mitad. Simplemente, decidí cantar porque la canción, la letra, la palabra tienen otra exposición, otra vibra y llega más, pero el trombón siempre va a estar conmigo. De hecho, voy a tocar acompañando a Brunela y también con Isaac y con Alexander Abreu”.

Como joven exponente de nuestra música popular bailable ¿qué importancia le otorgas a un evento como este?

“Hace bastante falta, sabemos que este Festival es un respiro muy grande para la música cubana, sabemos pues donde está yendo, lo que se está escuchando por la calle y este es un evento que es una bendición para todos, para seguir manteniendo, levantando esa música, para seguir dándole el valor que tiene, porque realmente la música cubana tiene un valor muy grande.

“A veces, es muy triste llegar a un país, por ejemplo Colombia, y ver que allí la gente canta más las canciones que aquí en Cuba, y eso se ve con Van Van, con Havana D`Primera, con Isaac Delgado, con Paulito FG. Es impresionante llegar a otro país y ver cómo una masa de público canta Necesito una amiga, de Isaac o Me dicen Cuba, de Havana D`Primera. Entonces, este festival es algo bien grande y bien lindo”.

