Donantes voluntarios de sangre en Cienfuegos: gesto de amor y esperanza

Cada 14 de junio resulta ocasión para el elogio y la gratitud a quienes, impulsados por los sentimientos de generosidad y amor, se desprenden de una porción de su cuerpo con el único propósito de contribuir a la salud de sus semejantes.

La proximidad de la fecha, en la cual se observa el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, motiva en Cienfuegos el agasajo a quienes se suman a este cardinal programa: hombres y mujeres de edades, ocupaciones y nivel de escolaridad disímiles, pero con el beneplácito común de saberse artífices de un gesto sencillo, considerado un regalo de vida.

“No exageramos al afirmar que detrás de cada bolsa de sangre hay una historia de supervivencia: el niño con leucemia que recibe su tratamiento; la madre que supera las complicaciones del parto; el accidentado que llega a Urgencias; el paciente que requiere una cirugía en los próximos días.

“La sangre no se puede fabricar, no existe sustituto artificial para su función vital. Solo el gesto generoso de personas como ustedes garantiza que nuestro sistema de salud pueda responder cuando más se le necesita”, así habló a una representación de estos dadores el Dr. Liván Rojas Lantigua durante el acto provincial de reconocimiento a su gesto.

Uno de ellos, René Cabrera Núñez, quien labora en la Refinería de Cienfuegos y es portador de un tipo de sangre especial, no lo pensó dos veces cuando, en su época de estudiante universitario, hace más de 20 años, lo convocaron a incursionar en esta práctica. “Desde entonces soy donante de reserva. Siempre que hace falta mi tipo de sangre me llaman y, si cumplo el tiempo, dono”, comentó. No son pocas las ocasiones en que se ha requerido del concurso de René, como tampoco los eventos que lo han marcado. Por tal razón, no duda en exhortar a otros a realizar lo mismo.

Testigos del impacto de las donaciones de sangre, parte del personal de Enfermería del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, se sumó en fecha reciente a estas entregas. “Es importante sensibilizarse con la importancia de donar sangre, con cuanto representa para salvar vidas y dar esperanza a la persona enferma, o al familiar que espera ansioso por esa entrega para un tratamiento. Tenemos necesidad de ser un donante más y no solo esperar porque este líquido vital llegue al centro”, comentó el Dr. en Ciencias Camilo Rodríguez Pérez, jefe del departamento de Enfermería en esa institución.

Para el joven Oscar Luis Obregón Sánchez, trabajador de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Cienfuegos y donante de reserva, saber que contribuye al bienestar de los demás es la principal motivación para repetir ese gesto, iniciado desde temprana edad. “Cuando extiendes tu brazo, te sacan el oro líquido que llevas dentro, salvas vidas, ayudas a otras personas y eso siempre me ha gustado mucho”, afirmó e instó a los donantes a no menguar en este gesto altruista.

El acto ofreció el contexto para entregar reconocimientos a donantes destacados de la provincia y a instituciones sobresalientes en dicha labor.

