Dolores Fonzi, directora argentina: Milei es una ‘desgracia’ que ‘desguaza’ la cultura

La actriz y directora argentina Dolores Fonzi, califica el gobierno del ultraliberal Javier Milei de una ‘desgracia’ y una ‘pesadilla’ que está ‘desguazando’ la cultura de su país, y advierte al mandatario de que no conseguirá ‘hacer lo que quiere’ en cuanto a su intento de ‘quitarle el espíritu a la sociedad’.

En una entrevista con EFE con motivo del estreno en las salas de cine españolas de ‘Blondi’, su ópera prima como directora, Fonzi, que define el gobierno de Milei como un ejecutivo ‘loco’, alerta de que con estas decisiones quiere ‘cortarle la cabeza a la identidad’ de su país, un objetivo que en su opinión no va a conseguir, en parte, porque augura que ‘no va a durar mucho’.

‘Están desguazando la cultura y desguazando todas las industrias, porque la cultura no es la única industria que está desguazada. Durará lo que dure, y cuando termine volveremos a rearmarnos y a volver a resistir, resistir hasta que esto termine’, explicó Fonzi.

‘Van a hacer lo que puedan, pero no van a hacer lo que quieren’, remató.

La política de reducción de gasto del Gobierno de Javier Milei ha sido muy criticada por los distintos sectores que conforman la industria del cine en Argentina, hasta ahora una de las más prestigiosas de América Latina.

‘La industria está completamente parada, la gente está desesperada, no hay puestos de trabajo’, lamentó Fonzi, que puso como ejemplo el hecho de que este año, en los Premios Platino, Argentina fue una de las comitivas más grandes, pero el año que viene no va a haber ninguna película argentina en competición. ‘Las pocas que habrá serán de fondos privados’, explicó.

No hay vuelta atrás en la lucha de la mujer

Otro de los aspectos en los que Fonzi está convencida de que el Gobierno argentino no triunfará es en su intento de revertir avances sociales, como la legalización del aborto, algo para lo que ‘no hay vuelta atrás aunque esté de turno una persona que opine cualquier cosa’.

‘Este Gobierno no tiene nada que hacer con la lucha de las mujeres, no tiene nada que ver, solo trata de imponer algo (…). Todavía no logró eso’, se felicita la directora argentina, una de las caras conocidas que más activismo ha hecho en favor del aborto libre en su país.

Es en ese sentido que percibe como ‘algo propio’ su próximo proyecto, su segundo largometraje como directora: la adaptación a la gran pantalla de la historia de lucha por el aborto legal en Argentina relatada en el libro ‘Somos Belén’ (2019).

La idea es ‘darle visibilidad a todo ese trabajo, a esos años de lucha de mujeres en la Argentina y, a ese caso puntual que salta como un emblema de la lucha por los derechos en la Argentina’.

El filme contará la historia real de la joven Belén, que afrontó una sentencia de prisión en Argentina tras ser acusada de someterse a un aborto ilegal; de su abogada Dolores Deza, que tomó su ‘caso aparentemente imposible’, y del movimiento social que generaron.

La película todavía está en fase de trabajo previo, pero empezará el casting ‘enorme’ cuando Fonzi termine su gira de presentación de ‘Blondi’ por España.

‘Blondi’, la historia entre la relación especial entre una madre y su hijo en una ‘maternidad sin carga, lo cual es rarísimo’, con una protagonista -interpretada por la propia Fonzi- que podría haber sido ‘todo un desastre en su vida’ pero que tiene ‘una vida que es buena y le gusta’ basada en ‘el amor y la dedicación a su hijo’.

El estreno de Blondi en España, este viernes 5 de julio, causa en la directora argentina ‘una gran emoción’, ya que considera un éxito que su ópera prima se pueda ver en los cines españoles: ‘Confío en que la película se va a hacer su lugar’.

