Disminuyen los accidentes de tránsito en Cuba, pero debemos estar alertas en el verano

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 30 segundos

Al iniciar su intervención en la Mesa Redonda, el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Minint dijo que a pesar de llegar a este verano con mejores indicadores en cuanto accidentes, fallecidos y lesionados; reconoció la persistencia de una compleja situación económica que impacta de manera negativa en la seguridad vial.

En este sentido, dijo que se aprecia un deterioro de las vías, “no hemos podido detener el deterioro de las vías y de la señalización. Por otra parte, el estado de los vehículos también se ve afectado por la baja disponibilidad de partes y piezas; al tiempo que continúa impactando el factor humano con las indisciplinas y las violaciones de la Ley 109 del Código Vial, en la cual incurren tanto conductores y peatones”.

A pesar de este contexto, el directivo reiteró que se asegurarán las actividades estivales, teniendo en cuenta que aunque existe déficit de combustible y limitaciones en la transportación de pasajeros las personas acuden masivamente a la playa, a los centros de recreación y otros visitarán a su familia en otras provincias.

“Las acciones nuestras se concentran en la prevención hacia los medios de transporte, con énfasis en los más vulnerables como las motos y los ciclomotores. También haremos acciones dirigidas a los peatones, sobre todo en la protección de las personas de mayor edad y nuestros niños”.

Rodríguez Fernández informó que se llega al verano con un 13 % menos de accidentes, que son 543 accidentes menos en comparación con igual etapa que el año anterior. También se reporta un 23 % de fallecidos menos, con un decrecimiento de 81 occisos y una reducción de un 5% de los lesionados, con 151 menos.

“Mientras que tengamos que lamentar lesionados y fallecidos, falta mucho por hacer todavía”.

Agregó que las víctimas entre 21 y 35 años de edad también se redujeron en el periodo de estudio, aunque este rango etario aporta el 35% de los fallecidos (1 de cada 4 de fallecidos está en esta edad). Entre tanto, el mayor número de lesionados se registra entre los 51 y los 55 años de edad. “Igualmente, contenemos la cifra de menores involucrados en accidentes de tránsito”.

Informó que los viernes es el día de mayor incidencia de estos hechos; mientras que los lunes, martes y sábados registran el mayor número de fallecidos. “Los sábados son cuando se reporta la mayor cantidad de víctimas, sobre todo en el horario de 3 de la tarde y 6 p.m.”.

Dio a conocer, que de los accidentes ocurridos, a 199 choferes se les detectó estar conduciendo bajo los efectos del alcohol y otros 73 estaban en estado de embriaguez. “El 29% de los conductores no poseían licencia de conducción”.

En otro momento de la Mesa Redonda, el jefe del Órgano Especializado de Tránsito del Minint dijo que entre las principales causales de accidentes de tránsito en el país destacan las distracciones durante el acto de conducir, como primera causa.

“Luego sobresalen el irrespeto al derecho de vía, no guardar distancia, no respetar los derechos del peatón y otras indisciplinas del peatón. En el caso de las motos y ciclomotores, disminuyen su incidencia en los accidentes, sin embargo, la no atención al control del vehículo y el irrespeto al derecho de vía son el 59% de los responsables de los siniestros. Además del 52% de los fallecidos y el 56% de los lesionados”, agregó el coronel.