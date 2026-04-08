Dirección de Inspección en Cienfuegos lucha contra precios ilegales en productos agropecuarios

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El enfrentamiento a personas que comercializan productos agropecuarios de forma ilegal y casi siempre con precios abusivos es una de las tareas de la Dirección de Inspección en la provincia cubana de Cienfuegos, explica su director, Raudel Vilches.

Refiere que otro problema denunciado por la población es el uso de pasarelas de pago en los sectores estatal y no estatal, donde muchas veces exigen pagar en efectivo u otras condiciones.

Vilches destaca las medidas de higiene que deben mantenerse en cada lugar, mientras continúan trabajando en el comportamiento ético de los inspectores, además de velar siempre por las ofertas correctas de productos con precios concertados (pollo, salchichas y aceite, por ejemplo).

Hace pocos días aplicaron medidas administrativas consistentes en decomisos y ventas forzosas a indisciplinados; los productos fueron destinados a instituciones de Salud Pública.

“Realizamos un decomiso en la Avenida 64 y Calle 51, en la Calzada de Dolores, en esta ciudad —refiere— a personas que comercializaban productos agropecuarios a precios altos y sin la debida licencia, y los destinamos a hospitales del territorio.

“También se han puesto multas en las Ferias Agropecuarias a personas que encarecen los precios concertados y los violan. Todo gracias a la denuncia oportuna de la población, lo que ha contribuido a que logremos actuar”.

Otra violación es vender productos sin que las tablillas con los precios actuales sean visibles.

“Debemos tener un enfrentamiento más resuelto. Conocemos la situación y creo que es una de las cuestiones que tenemos la obligación de transformar”, afirma el director de Inspección.

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