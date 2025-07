Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool, fallece en un accidente automovilístico en España

Este jugador internacional portugués, de 28 años, era padre de tres hijos y se había casado hace diez días.

Con 48 selecciones, se unió al Liverpool en 2020, con el que ganó tres títulos: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) y una League Cup (2021-22).

Autor de 136 goles en toda su carrera, 65 de ellos con los Reds, este jugador también pasó por el FC Porto, Atlético de Madrid y Wolverhampon.

El Liverpool se declaró “devastado” por la muerte de Diogo Jota.

En un comunicado publicado en redes sociales, el club campeón de Inglaterra “pide respeto por la intimidad de la familia, amigos, compañeros y el personal del club de Diogo y André, que intentan superar esta pérdida inimaginable”.

Our deepest condolences are with the loved ones of Diogo Jota and his brother, Andre, and everyone connected with Liverpool FC following today’s heartbreaking news.

— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2025