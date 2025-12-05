Día latinoamericano de lucha contra el cáncer bucal

La jornada conmemora el natalicio del profesor cubano Julio César Santana Garay, maestro de varias generaciones de estomatólogos, investigador riguroso y una de las figuras que más contribuyó a que América Latina incorporara una mirada preventiva, comunitaria y científicamente sólida en el enfrentamiento al cáncer bucal.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba, su legado continúa guiando protocolos, estudios y programas de salud en toda la región, reflejó el ortal de la Red de Salud de Cuba Infomed.

En Cuba la estomatología se sustenta en la promoción de salud y la vigilancia permanente y los equipos de atención primaria, servicios especializados y la red docente-universitaria articulan acciones de pesquisa, control de factores de riesgo y capacitación, con énfasis en la detección temprana de lesiones premalignas y la orientación hacia hábitos protectores.