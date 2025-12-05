Presidente de Prensa Latina aprecia experiencia de visita a Vietnam (+Fotos)

Compartir en

El presidente de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, Jorge Legañoa, catalogó de excelente experiencia su visita a Vietnam, que contribuye hoy al fortalecimiento de una ejemplar relación bilateral establecida hace 65 años.

Legañoa hizo la valoración en un encuentro con el director general de la Televisión de Vietnam (VTV), Nguyen Thanh Lam, con el cual puso fin a su programa de trabajo en esta capital, a donde llegó el sábado último invitado por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA):

Durante la conversación, sostenida la víspera, Thanh Lam recordó que la primera generación de técnicos vietnamitas para la televisión fue formada y capacitada, hace 55 años, por especialistas cubanos, y señaló que todavía puede hacerse mucho por añadir nuevos valores a estos lazos.

El presidente de la agencia cubana, por su parte, significó que ambos medios tienen retos comunes, entre ellos la formación del capital humano, el desarrollo tecnológico y de nuevas narrativas de comunicación social, pero cuentan también con un importante elemento, característico de los vínculos entre Vietnam y Cuba: la unidad.



Previamente, la delegación de Prensa Latina se reunió con directivos del periódico del Ejército Popular de Vietnam (Quan Doi Nhan Dan) encabezados por su director, mayor general Doan Xuan Bo, quien esbozó los 75 años de historia de esa publicación, galardonada con la Estrella Dorada, la máxima condecoración que otorga el Estado vietnamita.

Xuan Bo se refirió asimismo a los fuertes y vertiginosos cambios que se han producido en el ámbito mediático, y aludió en particular a la necesidad de ampliar la presencia en las redes sociales “para levantar la voz y ofrecer noticias verdaderas”.

En ese sentido Legañoa subrayó que, además de retos y desafíos comunes, ambos tienen también enemigos comunes como las “fake news”, la hegemonía capitalista sobre los medios de comunicación y la desinformación.

El desarrollo tecnológico de Vietnam que ha desarrollado plataformas propias como Zalo, y la experiencia de Cuba “vienen muy bien para trabajar de conjunto”, subrayó.

Durante su estancia aquí, la delegación fue recibida por el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, quien agradeció a Prensa Latina el apoyo brindado a la VNA en la capacitación de varias generaciones de reporteros y editores de habla hispana, muchos de los cuales se convirtieron luego en líderes de ese medio.

Los nexos entre ambas agencias constituyen también un símbolo de las especiales relaciones entre Cuba y Vietnam, enfatizó Minh Chinh y recalcó que Prensa Latina fue una valiosa fuente de información desde los tiempos de la guerra, respaldó y difundió la causa de la defensa y construcción de Vietnam, y hoy difunde los éxitos alcanzados por su pueblo.



Además, Legañoa y sus acompañantes dialogaron con directivos de la Asociación de Periodistas de Vietnam, encabezados por su presidente Le Quoc Minh, con el vicepresidente de la Voz de Vietnam, Pham Manh Hung, y con el vicerrector de la Academia de Periodismo y Comunicación, Nguyen Doc Toan.

En el encuentro de trabajo con la directora de la VNA, Vu Viet Trang, ambos coincidieron en la necesidad de buscar las formas más convenientes para fomentar la cooperación y enfrentar los grandes desafíos de la actualidad.

Prensa Latina, explicó Legañoa, trabaja en el diseño de una hoja de ruta para marcar las transformaciones que se requieren para mantener a la agencia “como símbolo de la verdad”, tan necesaria en tiempos cuando desafortunadamente el mundo se mueve a partir de la manipulación informativa.

Viet Trang, por su parte, señaló que la VNA acometerá tres tareas estratégicas hasta 2030: acelerar la transición digital, concentrarse en el mejoramiento de los recursos humanos y obtener nuevas fuentes de ingreso que complementen la asignación estatal.

