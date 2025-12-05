Holguín derrota a Industriales y recupera el tercer escaño en la Serie Nacional de Béisbol

Compartir en

Los inspirados Cachorros de Holguín derrotaron la víspera a Industriales por 8-2 y se colocaron a un juego de la cima en la Serie Nacional del Béisbol cubano.

El plantel holguinero aprovechó las derrotas del líder Las Tunas y de Matanzas para calentar la porfía por el liderazgo de la temporada.

Los Gallos de Sancti Spíritus derrotaron a los vigentes campeones de Las Tunas por 6-5 y les cortaron una racha ganadora, extendida a seis juegos.

El partido tuvo como protagonista el madero de Delvis Hernández, de 4-3, incluido un doblete en el décimo capitulo impulsor de las dos vueltas decisivas, para apuntalar el trabajo del cerrador Yanielquis Duardo, en detrimento de otro especializado en esos menesteres, Alberto Pablo Civil.

En un juego sin errores al campo, Santiago de Cuba se impuso a los Cocodrilos matanceros por 5-3 con victoria para el veterano Albert Bisset, su número seis este año y 171 de por vida.

El calendario se completó con victoria por blanqueada de los Cazadores de Artemisa sobre Camagüey por 2-0 con apertura exitosa del zurdo Geonel Gutiérrez y Osbel Pacheco empujando las dos carreras.

Mayabeque y Cienfuegos también mantuvieron sus puestos en zona de clasificación al doblegar a Guantánamo (8-1) y Granma (6-4), respectivamente.

Varios jugadores de los Piratas de La Isla y los árbitros presentaron problemas de salud que determinaron la suspensión del choque previsto contra Leopardos de Villa Clara en la ciudad de Santa Clara, en el centro del país.

La tabla de posiciones sigue encabezada por Las Tunas (37-21), seguido por Matanzas (39-24), Holguín (38-24), Industriales (36-24), Mayabeque (35-25), Cienfuegos (34-25), Artemisa (33-27) y Sancti Spíritus (34-29).

Fuera del grupo de privilegio rumbo a la postemporada aparecen Pinar del Río (29-29), Granma (27-30), Santiago de Cuba (28-32), Ciego de Ávila (23-30), Villa Clara (21-28), Camagüey (25-38), La Isla (18-43) y Guantánamo (17-45).

Juego entre los equipos de Industriales (uniforme azul y blanco) y Sancti Spíritus (uniforme naranja y azul), en la 64 Serie Nacional de Beisbol, en el Estadio Latinoamericano, en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 2025. Foto: Roberto Morejón Rodríguez/Periódico JIT.

(Con información de la ACN)

