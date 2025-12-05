viernes, diciembre 5, 2025
La hija cóndor, apuesta de Bolivia a festival de cine en La Habana

La sala Charles Chaplin acogerá hoy la proyección de la película de 2025 La hija cóndor, como parte de la sección Concurso Latinoamericano del 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Se trata del segundo largometraje de ficción como director de Álvaro Olmos, el cual narra la historia de Clara, una joven partera quechua que canta para calmar el dolor de las mujeres embarazadas, un don que su madre Ana, una partera veterana, entiende como un milagro de los Dioses.

Influenciada por una amiga, y después de una desconexión con su madre, la joven decide marcharse a la ciudad, añade la sinopsis descrita en la web del festival Cinélatino.

La comunidad sufre la muerte misteriosa de animales y cultivos, y los comunarios atribuyen este castigo a la partida de Clara. Su madre decide viajar a la ciudad y emprender una búsqueda para llevarla de regreso, concluye el texto.

La coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay conquistó el premio Abrazo al mejor largometraje de ficción en el Festival de Biarritz América Latina.

“Esta película me ha cambiado la vida… Este Abrazo también se lo devuelvo, y con mucho afecto, desde las montañas de Bolivia, de Perú y de toda Latinoamérica”, expresó el realizador tras recibir el galardón.

Guionista, director y productor, Álvaro Olmos dirigió los documentales San Antonio, Diario de Piratas y Matrimonio Aymara, y en 2019 el largometraje de ficción Wiñay.

Además, ha producido Los de Abajo, de Alejandro Quiroga y El Visitante, de Martín Boulocq.

El festival, dedicado al centenario de su fundador, el eminente intelectual cubano Alfredo Guevara, inunda la capital cubana con propuestas que llegan desde múltiples culturas y países.

Hasta el 14 de diciembre y con el eslogan “Rodando cine”, la gran fiesta del séptimo arte en la región promete cautivar con diversas iniciativas y la proyección de 222 películas, de ellas 114 en la competencia por los premios Coral y el resto en otras secciones.

El país invitado de honor este año es México.

