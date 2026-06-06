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Destaca Canciller de Cuba valor de agentes del Minint

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó la integridad y el valor de los miembros del Ministerio del Interior (Minint), a propósito de cumplirse hoy el aniversario 64 de esa institución.

«En el 65 aniversario de @minint_cuba, rendimos homenaje a sus valientes mujeres y hombres, guardianes de la paz, la seguridad y la defensa de la Patria», manifestó Rodríguez por medio de un mensaje en la red social X.

Asimismo, agradeció a los integrantes del Minint «por velar cada día por la tranquilidad del pueblo cubano y por mantener firme la obra de la Revolución», y también por «su valentía y lealtad».

«Detrás de cada uno de sus miembros, hay una historia de entrega, sacrificio y amor por Cuba», subrayó, y deseó que nunca les falte «la fuerza que el pueblo les reconoce y agradece».

El Minint es un organismo de la Administración Central del Estado designado para organizar, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Partido y el Gobierno en lo que concierne a la Seguridad del Estado y el Orden Interior.

La presentación de su página oficial asegura que «acciona con la participación del pueblo en el cumplimiento de la Legalidad Socialista y está en capacidad de cumplir, bajo cualquier situación y condiciones, sus misiones en tiempo de paz y tiempo de guerra».

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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