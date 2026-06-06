Destaca Canciller de Cuba valor de agentes del Minint

«En el 65 aniversario de @minint_cuba, rendimos homenaje a sus valientes mujeres y hombres, guardianes de la paz, la seguridad y la defensa de la Patria», manifestó Rodríguez por medio de un mensaje en la red social X.

Asimismo, agradeció a los integrantes del Minint «por velar cada día por la tranquilidad del pueblo cubano y por mantener firme la obra de la Revolución», y también por «su valentía y lealtad».

«Detrás de cada uno de sus miembros, hay una historia de entrega, sacrificio y amor por Cuba», subrayó, y deseó que nunca les falte «la fuerza que el pueblo les reconoce y agradece».

El Minint es un organismo de la Administración Central del Estado designado para organizar, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Partido y el Gobierno en lo que concierne a la Seguridad del Estado y el Orden Interior.

La presentación de su página oficial asegura que «acciona con la participación del pueblo en el cumplimiento de la Legalidad Socialista y está en capacidad de cumplir, bajo cualquier situación y condiciones, sus misiones en tiempo de paz y tiempo de guerra».