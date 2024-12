“Desde que nací siempre supe que iba a ser maestro”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

“Yo provengo de una familia de maestros, profesionales todos. Desde edades tempranas se me fue inculcando ese sentimiento y amor por la profesión, crecí dentro de una aula y mis primeros pasos fueron viendo como se daba clases…” Son estas declaraciones de un joven educador cumanayaguense que desde hace 16 años dirige en el sector de la educación. Actualmente tiene la responsabilidad de organizar el proceso docente educativo en el seminternado Osiris García Fonseca, una de las mayores escuelas de la municipalidad.

Jorge Andy Placencia Linares es un pinareño devenido cumanayaguense que cada mañana entra a la institución convencido de que va ser un día diferente, que será un día mejor. En medio de las complejidades está al frente del centro de mayor matrícula y número de trabajadores en Cumanayagua.

“El círculo de interés pedagógico que integré desde la primaria, luego en la secundaria, me sirvió para aprender mucho y darme cuenta de que el magisterio era mi elección. No tenía que buscar más carrera, allí me sentía realizado”, continuó Andy. “Al primer llamada de maestros emergentes no dudé en dar mi paso al frente y aquí me vez, desde el 2007 empecé a realizar mis sueños ya en una escuela que me dotaría de las herramientas para dar clases”.

Desde casa llegó el primer ejemplo porque “mi mamá es maestra, me servía de ayuda en los trabajos y me exigía estudio constante, incluso hoy es en quien me apoyo ante cualquier duda”, acotó el director.

La interacción con los educando nunca faltó, en su etapa como maestro frente a un aula logró el respeto tanto de los padres como de sus niños. Poco a poco Andy demostró habilidades que lo condujeron a ser jefe del segundo ciclo en aquel entonces y luego director de una institución en Pinar del Río. A su llegada a Cumanayagua se incorpora en la escuela que hoy dirige, allí como docente de quinto y sexto grados. Luego ocupa la responsabilidad de coordinador hasta llegar a liderar todo el plantel.

“Para dirigir una escuela con esta magnitud de matrícula y de trabajadores se impone el respeto y mucha comunicación con el resto del colectivo, siempre establecer un vínculo estrecho con la estructura de dirección, hacerlo todo con el consenso de cada uno de sus miembros y colegiar cada una de las orientaciones y decisiones que se adoptan ante cualquier circunstancia, por difícil que sea”, aclaración oportuna respuesta Placencia Linares.

Deja claro que las relaciones con los padres son decisivas en los momentos actuales pues a partir del tercer perfeccionamiento se fortalece la vinculación de la familia con la institución educativa, convirtiéndose esta en el centro con mayor importancia en la comunidad. “Son los consejos de escuela, donde invitamos a los directivos del consejo popular, analizamos todo lo que de carácter comunitario le concierne a ese órgano”, refiere.

“Sí, siempre voy a ser maestro. Desde que nací siempre supe que iba a ser maestro”, finalizó Jorge Andy Placencia Linares quien hoy se desempeña como director del seminternado Osiris García Fonseca, de Cumanayagua.

Visitas: 2