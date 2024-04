“Desde muy pequeña sentía pasión por la violencia”: la historia de Nishimura Mako, la única mujer que logró ser miembro de la mafia japonesa yakuza

Ahí fue cuando se hizo los tatuajes completos hasta las puntas de sus dedos y se resignó a su suerte. Antes de regresar estuvo casada por un tiempo con un miembro de la yakuza que se convirtió en jefe, así que también desempeñó el rol de esposa del jefe.

Sí, es una mafia, pero realmente no tienes muchos secretos que contar. La estructura es conocida y la policía ya sabe quién es tu jefe, conoce tu dirección y puede ir y encontrarse con quien quiera.

No es como, por ejemplo, en Sicilia, donde los mafiosos podían estar escondidos hasta por 30 años.

Además, quienes se van no delatan al resto, ya que es un comportamiento deshonroso para la yakuza.

La yakuza tiene una dimensión de gobernanza que puede mantener a lo largo del tiempo, ofreciendo servicios de resolución de disputas y controlando los mercados para recibir dinero proveniente de la protección.

Teniendo en cuenta que Nishimura es una excepción, ¿cuál suele ser el rol de las mujeres en la yakuza?

Suele ser a través de una relación o matrimonio. Aunque no son miembros oficialmente, sí suelen hacer algún tipo de trabajo. Por ejemplo, si eres la esposa de un jefe no puedes limitarte a vivir una vida ostentosa, y se espera que medies entre el jefe y miembros más jóvenes.

Y, por supuesto, también está la explotación, porque la yakuza opera en el ocio nocturno, la prostitución y las industrias del sexo y el porno. Ella (Nishimura Mako) también hizo eso: compró, vendió y explotó a mujeres.

¿Qué has aprendido de los miembros de la yakuza?

Veo que pueden haber cometido algunos errores, por supuesto, porque están haciendo actividades criminales, pero no los veo como malas personas.

Simplemente buscaban algo que no tenían. Muchos de ellos vienen de un entorno sin muchas oportunidades. En Japón, si no tienes una educación o una familia que te apoye, es muy difícil conseguir un trabajo y salir adelante. Entonces, entiendo que intentaran encontrar un sentido de comunidad y un propósito en algo que no es legal.

Y, para la mayoría, es mejor ser parte de la yakuza que de una pandilla informal, porque la yakuza tiene cierto control sobre sus miembros y también una especie de agenda ideológica.

Llevas nueve años investigando sobre la yakuza, mezclándote con ellos. ¿No implica algunos riesgos?

No demasiados. Los sindicatos criminales que componen la yakuza en realidad no son ilegales, a diferencia de en Italia con la mafia. En Japón no es ilegal formar parte de un grupo yakuza, por eso tienen oficinas y se los distingue en la sociedad.