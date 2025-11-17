Desarrollarán evento de mujeres creadoras en Termoeléctrica de Cienfuegos

Compartir en

Mujeres que crean, resisten y transforman; así son las de la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos quienes desarrollarán, desde el 20 de noviembre, el evento de mujer creadora: “Mujer y resiliencia: energía que no se apaga”, una oportunidad para compartir experiencias, saberes y propuestas que aportan al quehacer de una entidad que distingue por la innovación y la eficiencia.

Organizado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) de la Central Termolectrica Carlos Manuel de Céspedes, la cita mostrará, asimismo, las iniciativas de alto impacto impulsadas por las compañeras, con el propósito de extender su uso en espacios necesitados de soluciones similares, bajo la premisa de que la equidad de género no es únicamente un principio ético, sino también un factor determinante para la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos.

Organizado en cinco comisiones (Técnica, de Artesanía, Económica y de gestión; Política y Culinaria), funcionará el Evento de Mujer Creadora de la planta termogeneradora de la Perla del Sur, al tiempo que se compartirán conferencias, dinámicas participativas e intervenciones culturales; todos espacios para el diálogo y la acción para visibilizar los aportes femeninos y promover el intercambio que fortalezcan la eficiencia, la equidad y el empoderamiento.

Para el 28 de noviembre se prevé la conclusión del evento “Mujer y resiliencia: energía que no se apaga”, ocasión para premiar los resultados más destacados y afianzar la certeza de que se avanza hacia una institución más equitativa, innovadora y comprometida con el desarrollo pleno de su capital humano.

Unas 87 mujeres ocupan diversos puestos en la Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”, de Cienfuegos, las cuales se entregan con pasión en una planta que las ha acogido en diferentes épocas y les ha permitido crecer y desempeñarse, en no pocos casos, en trabajos un tanto inusuales, pero muy importantes.

