Desarrolla Cienfuegos el Registro Previo, antesala del Censo de Población y Viviendas (+Spot)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 2 segundos

Cienfuegos, al igual que todo el país inició este lunes el Registro Previo o pre-censo, como antesala al Censo de Población y Viviendas, la actividad estadística de mayor relevancia en Cuba.

“Existen tres grandes tareas asociadas a un censo y la primera tiene que ver con el Registro Previo, el cual inició este 19 de mayo”, explica a 5 de Septiembre Immer Ángel Ramos Reyes, Jefe del Departamento del Censo de Población y Vivienda, de la Oficina Nacional de Estadística (ONEI) en la provincia.

“El país posee una amplía experiencia censal, este sería el décimo noveno censo y el quinto luego del triunfo de la Revolución”.

Como parte del proceso, trabajadores sociales recorrerán la infraestructura económica y social del territorio, por un periodo de dos meses, para recopilar datos de las empresas, hospitales, escuelas, policlínicos, entidades estatales, centros deportivos, teatros, fábricas, unidades gastronómicas, de transporte y otras.

“Es importante el acompañamiento de la población, porque se les va a preguntar quién es el jefe del hogar y cuántos residentes hay en esa vivienda, además si existe actividad económica de forma permanente, estable, sistemática”, explicó.

Ramos Reyes hizo también un llamado al apoyo de las organizaciones de masas, “toda vez que los líderes formales e informales de la comunidad: CDR, FMC, ANAP, los presidentes de los consejos populares, son elementos que ayudan y participan en la conducción del proceso, independientemente del rol de los trabajadores sociales que trabajarán en su radio de acción”.

Como novedad señaló la introducción de dispositivos móviles de captura (de datos) lo que posibilita la georreferenciación e integración de información estadística y geográfica.

“Esta georreferenciación permitirá el vínculo entre estas bases de datos con las estadísticas económicas u otras que sean solicitadas por las autoridades locales, para planificar mejor, optimizar recursos y tomar decisiones”.

Para aglutinar a todas las entidades, organismos de la administración central del Estado, existe una comisión de coordinación en cada municipio que preside el intendente y en la provincia, la gobernadora.

“Durante el mes de abril cada municipio realizó un seminario con los trabajadores sociales que fungirán como enumeradores o supervisores durante el registro previo. Participaron 240 de toda Cuba aproximadamente, 78 se capacitaron en el municipio de Cienfuegos y en el resto entre 18 y 22. Por su extensión territorial, una treintena recibió la capacitación en Cumanayagua.

“El personal trabajó un grupo de conceptos técnicos sobre la aplicación, porque el censo es la investigación más completa que puede realizar cualquier país. Es muy conceptual y deben dominar todos esos conceptos. En un segundo momento, ellos fueron al terreno a realizar actividades prácticas que les permitió concretar tales conocimientos teóricos”.

Immer Ángel Ramos Reyes, Jefe del Departamento del Censo de Población y Vivienda de la ONEI en Cienfuegos hizo énfasis en que el personal estará debidamente identificado, de forma tal que la población será capaz de reconocerlos.

El dato final no es individual, no aparece el nombre de una persona en particular. Las informaciones tienen como fin elaborar resúmenes estadísticos.

Todos los municipios del territorio iniciaron el proceso de Registro Previo, excepto Aguada y Cumanayagua los cuales están previsto que comiencen este 27 de mayo.

Más adelante, luego de este primer paso que constituye el Registro Previo, Cuba estaría en condiciones de realizar un ensayo censal en el municipio de Santa Cruz del Norte, durante 20 días, para luego darle paso al Censo de Población y Viviendas, la única herramienta que permite saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos y cómo vivimos.

Visitas: 6