Desafíos económicos de Cuba, a debate desde hoy en la Asamblea Nacional

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La Asamblea Nacional del Poder Popular iniciará este miércoles su VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura con una agenda enfocada en el análisis de los principales desafíos económicos, sociales y legislativos del país.

Durante los días 29 y 30 de julio, los diputados analizarán temas de suma relevancia, mediante videoconferencia y en su habitual sede del Palacio de las Convenciones en La Habana.

Así lo dieron a conocer, durante la emisión de este martes de la Mesa Redonda, las diputadas Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones permanentes de trabajo del parlamento cubano, Elba Rodríguez Amador, presidenta en funciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de este organismo y Teresa González Barea, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos.

Entre los asuntos previstos figura la evaluación de la marcha de las proyecciones del Gobierno para 2026, con especial atención a las transformaciones económicas y sociales puestas en práctica en los últimos meses. Asimismo, los diputados examinarán la ejecución del presupuesto estatal correspondiente al primer semestre del año y conocerán el informe de liquidación del presupuesto de 2025, acompañado del dictamen elaborado por las comisiones parlamentarias.

La agenda incluye además el análisis y aprobación de importantes proyectos legislativos, entre ellos las leyes de Tierras Agropecuarias y Forestales, Organización de la Administración Central del Estado, Vivienda, Código de Trabajo y Sistema de Identidad Personal y Domicilio. También se someterán a ratificación los decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado durante el período entre sesiones.

La coordinadora de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, Marta Hernández Romero, subrayó que, pese a las limitaciones impuestas por la situación que atraviesa el país, “la Asamblea Nacional ha mantenido un funcionamiento constante”, gracias al trabajo sistemático de sus comisiones permanentes.

Puntualizó que mediante videoconferencias, visitas a centros productivos y de servicios, audiencias públicas, intercambios con organismos y encuentros con la población, los diputados han dado seguimiento a la implementación de los acuerdos parlamentarios y a las prioridades definidas para el desarrollo nacional.

Por su parte, Teresa González Barea, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, comentó que las comisiones han concentrado su labor en el control de la ejecución del programa económico y social del Gobierno, con énfasis en la estabilización macroeconómica, el incremento de los ingresos externos, la producción de alimentos, las políticas sociales y el perfeccionamiento de la gestión pública.

Para ello, realizaron comprobaciones sobre el cumplimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores e identificaron insuficiencias relacionadas con la gestión presupuestaria, la evasión y subdeclaración fiscal, así como la falta de directivos y especialistas en áreas económicas y de control.

González Barea enfatizó en la trascendencia que poseen estas sesiones, las cuales permitirán consolidar consensos sobre asuntos de alto impacto para la población y fortalecer el papel fiscalizador del Parlamento, con el propósito de impulsar las transformaciones económicas y sociales en marcha y contribuir a la búsqueda de soluciones para los principales problemas que enfrenta el país.

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