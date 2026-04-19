Denuncian desde Vietnam agresiva escalada de EEUU contra Cuba

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El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco, denunció hoy la agresiva escalada del gobierno estadounidense y llamó a la solidaridad internacional para impedir una injustificada e ilegal agresión militar contra su país.

Cuba enfrenta hoy una muy compleja situación como consecuencia del criminal bloqueo económico de Estados Unidos, agravado por el cerco energético provocado por la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, alegó el diplomático en un acto conmemorativo por el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón.

Esta medida agresiva constituye una violación flagrante del derecho internacional y pretende privar a Cuba de suministros de combustibles indispensables para el funcionamiento de la economía, lo cual provoca un severo impacto en las condiciones de vida de los cubanos, acusó.

Polanco enfatizó que, además, el gobierno norteamericano “amenaza con ejecutar una injustificada e ilegal agresión militar contra nuestro territorio, que generaría un indeseado escenario de destrucción y muerte”.

Cuba es una nación de paz, no amenaza a país alguno, y su vocación histórica ha sido la de brindar solidaridad a los pueblos del mundo, subrayó el embajador y afirmó que no queremos la guerra ni la confrontación, privilegiamos el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

Sin embargo, advirtió, estamos preparados para la defensa de nuestra independencia y soberanía nacional.

Con el espíritu de Playa Girón, dijo, nuestro pueblo resiste la nueva arremetida, preserva la unidad nacional y apoya las medidas de la dirección del Partido y el Gobierno para sobreponernos a las dificultades, mantener la vitalidad de los servicios básicos y consolidar acciones que permitan superar las actuales circunstancias y continuar el desarrollo del país.

El jefe de la misión estatal cubana recalcó también que en ese empeño

“hemos contado siempre con el apoyo del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, que durante años ha demandado el levantamiento del bloqueo y han promovido acciones solidarias de gran valor político, material y espiritual en favor de nuestro pueblo”.

En el acto, celebrado en la ciudad de Hung Yen, el vicepresidente primero del Comité Popular provincial, Le Quang Hoa, rememoró la derrota infligida al imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón y afirmó que “este acontecimiento permanece como una huella histórica profunda que consagra la victoria de la justicia y de la legitimidad”.

El triunfo de la naciente Revolución cubana en aquella gesta tuvo además un significado trascendental, al alentar vigorosamente los movimientos de liberación nacional en el mundo, entre ellos Vietnam, valoró.

Quang Hoa destacó asimismo el honor que para Hung Yen significa tener en su territorio la comuna de Duc Hop, donde en 1969 se estableció unos de los primeros comités de solidaridad con Cuba, que a su vez apoyó la construcción de la Casa de la Cultura y donó medios de trabajo a esa localidad.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, Phuong Song Lien, manifestó que hoy, cuando ambos países entran en una nueva etapa de desarrollo, “el espíritu de Girón y el espíritu de independencia y autosuficiencia de Vietnam continúan iluminando los lazos de amistad especial y cooperación integral entre nuestros dos pueblos”.

Este acto -sostuvo – no es solo para rememorar un acontecimiento histórico trascendental, sino también una oportunidad para transmitir un mensaje a las jóvenes generaciones vietnamitas: la historia no es solo memoria, sino el cimiento sobre el que se construye el futuro.

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