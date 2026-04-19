Declaración Final del V Coloquio Internacional Patria

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Los participantes en el V Coloquio Internacional Patria, celebrado del 16 al 18 de abril de 2026 en La Habana, Cuba, con la asistencia de 154 invitados internacionales y más de 3000 participantes nacionales, reunidos en una cita dedicada al centenario de Fidel Castro y al 65 aniversario de la Invasión por Playa Girón, reafirmamos el carácter profundamente político, histórico y estratégico de este encuentro, que rinde homenaje a la primera gran derrota del imperialismo en América y a la vigencia de las ideas emancipadoras de la Revolución cubana.

En este contexto, declaramos:

Que la comunicación digital se ha consolidado como uno de los principales terrenos de disputa política, cultural, tecnológica y geopolítica del mundo contemporáneo, donde se dirimen no solo narrativas, sino también relaciones de poder, modelos de sociedad y proyectos civilizatorios.

Denunciamos la creciente concentración del poder informativo y tecnológico en un reducido número de corporaciones transnacionales que controlan infraestructuras críticas, flujos de datos, sistemas publicitarios, servicios en la nube, cadenas de valor de los semiconductores, plataformas digitales, algoritmos de recomendación y, de manera creciente, el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial.

Advertimos que esta concentración amenaza la soberanía de los pueblos, debilita la diversidad cultural, erosiona el pluralismo informativo y favorece nuevas formas de subordinación económica, cognitiva y política, configurando una arquitectura de dominación que trasciende las fronteras nacionales.

Expresamos nuestra profunda alarma ante el avance de la desinformación industrializada, los discursos de odio, las operaciones de influencia y la manipulación algorítmica como instrumentos sistemáticos de desestabilización, injerencia externa y fragmentación social, que afectan de manera directa la cohesión de nuestras sociedades.

Condenamos el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, sistemas de vigilancia automatizada y arquitecturas algorítmicas en el desarrollo de agresiones militares, ocupaciones, bloqueos y campañas de guerra psicológica, con especial preocupación por su utilización en conflictos como los que afectan a Palestina, Líbano e Irán, donde se combinan operaciones militares con estrategias de dominación informativa.

Reivindicamos el derecho inalienable de los pueblos a construir soberanía tecnológica, desarrollar capacidades propias de comunicación, promover ecosistemas digitales democráticos y establecer marcos regulatorios orientados al interés público, la justicia social y la protección de los derechos colectivos.

Acordamos fortalecer el Coloquio Patria como una plataforma permanente de articulación entre periodistas, medios de comunicación, activistas, movimientos sociales, investigadores, desarrolladores tecnológicos y responsables públicos del Sur Global, con el objetivo de coordinar esfuerzos y compartir capacidades.

Nos comprometemos a impulsar una red de cooperación internacional orientada a la formación, la investigación aplicada, la producción coordinada de contenidos y la capacidad de respuesta rápida frente a campañas de manipulación, desinformación y odio, entendiendo que la batalla comunicacional exige organización, inteligencia colectiva y acción sostenida.

Respaldamos el desarrollo de tecnologías e inteligencias artificiales abiertas, auditables, transparentes, multilingües y culturalmente situadas, orientadas a la educación, la salud, la ciencia, la cultura, la gestión pública y una comunicación emancipadora al servicio de los pueblos.

Convocamos a organizaciones internacionales, redes académicas, movimientos populares y Estados comprometidos con la paz a construir una agenda común por un nuevo orden informativo y comunicacional internacional, que sitúe en el centro la verdad, la justicia, la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos.

El V Coloquio Internacional Patria condena de manera firme y categórica la política de agresión sostenida de los Estados Unidos contra Cuba, expresada en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, así como en la imposición de un cerco energético destinado a asfixiar el desarrollo del país y afectar directamente la vida cotidiana de su pueblo.

Denunciamos estas acciones como violatorias del derecho internacional y de los principios de soberanía y autodeterminación, al tiempo que alertamos sobre su carácter extraterritorial y coercitivo, dirigido a obstaculizar el acceso a combustibles, tecnologías y mercados.

Frente a esta política de presión, reafirmamos la legitimidad del pueblo cubano para defender su proyecto social, exigimos el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y llamamos a la comunidad internacional a rechazar cualquier forma de guerra económica que utilice la energía y la comunicación como instrumentos de castigo colectivo.

La Habana, Cuba,

18 de abril de 202

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