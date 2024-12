Denuncia Irán que Israel explota situación en Siria para incrementar genocidio contra Palestina

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 46 segundos

El representante de la Cancillería de Irán denunció este lunes que el régimen de Israel está explotando la situación en Siria para incrementar su ofensiva genocida contra los palestinos.

Estos días, están abusando de la complicada situación en Siria para expandir su campaña genocida en Palestina”, publicó el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en la red social X con motivo del aniversario de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, establecida el 9 de diciembre de 1948.

El portavoz afirmó que 76 años tras la firma de la Convención se está llevando a cabo un genocidio “ante nuestros ojos en la Palestina ocupada».

Genocide is defined as a specific set of acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group.

Today is the anniversary of the UN Convention to Prevent and Punish #Genocide on 9 Dec 1948; 76 years after the adoption of…

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) December 9, 2024