Delcy Rodríguez llama a la unidad nacional: «La gran victoria del enemigo sería dividirnos, pero no lo van a lograr»

La presidenta encargada instó al “ejército de comunicadores” a fortalecer la cohesión nacional y ratificó que la resistencia frente a la agresión extranjera debe centrarse en preservar la paz, rescatar a Maduro y defender el poder político

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una videoconferencia con el denominado “ejército de comunicadores”, en la que hizo un llamado a reforzar la unidad nacional y la batalla comunicacional como herramientas centrales para enfrentar la coyuntura política que atraviesa el país.

Rodríguez subrayó que Venezuela vive un “momento de resistencia” que exige paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros. Entre ellos, destacó tres prioridades: preservar la paz de la República, rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, diputada Cilia Flores, y garantizar que la Revolución Bolivariana mantenga el poder político para defender al pueblo.

Durante su intervención, la mandataria advirtió que “la gran victoria del enemigo sería la división”, por lo que insistió en la necesidad de cohesión y lealtad. Reconoció además el esfuerzo de los comunicadores en la defensa de la verdad de la Patria, señalando que su labor es fundamental para contrarrestar la narrativa adversa y sostener la moral colectiva.

Rodríguez pidió confianza en la dirección política, incluso frente a decisiones que puedan parecer incomprensibles, asegurando que todas responden a una estrategia sólida frente al adversario. “Tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspira a la resistencia”, afirmó, al tiempo que ratificó que la unidad absoluta de la Revolución es el motor de la batalla.

La presidenta encargada reiteró los tres objetivos fundamentales que guían al Alto Mando Político, siguiendo las instrucciones del presidente Maduro:

Preservación de la paz: prioridad absoluta para garantizar la estabilidad de la República ante el asedio.

prioridad absoluta para garantizar la estabilidad de la República ante el asedio. Rescate del presidente y la primera combatiente: a quienes calificó como “rehenes” bajo chantaje permanente, recordando que “ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá”.

a quienes calificó como “rehenes” bajo chantaje permanente, recordando que “ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá”. Defensa del poder político: como garantía de protección para los sectores históricamente excluidos del sistema puntofijista.

La mandataria encargada recordó que el presidente Maduro preparó al pueblo para escenarios de confrontación, subrayando que la lealtad y la “paciencia estratégica” son las herramientas para avanzar hacia la victoria.

En su discurso, denunció que Venezuela enfrenta una agresión “salvaje y criminal”, tras el bombardeo perpetrado contra Caracas la madrugada del 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Calificó la acción como el cruce de una “línea púrpura” que atenta contra la cuna del Libertador Simón Bolívar.

La mandataria alertó que la nación se encuentra en una confrontación desigual frente a una “potencia nuclear”, pero aseguró que el pueblo venezolano no actúa con miedo, sino con la convicción de defender la historia y la paz del país. “Estamos en un momento de resistencia victoriosa”, sentenció.

Rodríguez enfatizó que esta resistencia debe convertirse en el pilar de la unión nacional, destacando que, pese a la naturaleza criminal del ataque, la superioridad moral e histórica del pueblo venezolano es lo que inspira la defensa de la Patria.

El pueblo en la calle

Entretanto, el pueblo venezolano se mantiene en pie de lucha y resistencia en las calles de Venezuela exijiendo a Estados Unidos la liberación de su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Desde todas las instancias los ciudadanos venezolanos se mantienen en vigilia para demostrar su autodeterminación y exigencias, siempre en el marco de la paz.

