Gobierno Bolivariano de Venezuela ratifica postura histórica en relaciones con Cuba

La relación de Venezuela con el Caribe y Cuba “se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”, dijo Caracas

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha ratificado este domingo su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, como dos naciones cuyos vínculos se han desarrollado bajo los principios del derecho internacional, la solidaridad y la cooperación.

En un comunicado que divulga el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, Caracas señala que esa posición está en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional.

“La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”, sostiene el Gobierno venezolano.

“Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”, añade.

Concluye reiterando que “el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”.

Con lazos construidos en la cooperación, el respeto a los principios fundamentales de las relaciones internacionales y puntos comunes como parte del Sur Global, Cuba y Venezuela han desarrollado proyectos de beneficio mutuo en los últimos años en áreas como el sector energético, la salud, la educación y el deporte.

Cuba ha sido una de las voces más firmes en la condena al asedio económico, política y militar de EE.UU. contra el país sudamericano y al ilegal ataque del pasado 3 de enero, en el que junto a decenas de venezolanos murieron 32 combatientes cubanos, de los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior, que cumplían misiones de cooperación y seguridad en coordinación con órganos homólogos de Venezuela.

