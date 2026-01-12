Estocada del Barcelona, Real Madrid bajo interrogantes

Compartir en

Transcurridas las horas de furor por el emotivo triunfo del Barcelona en la Supercopa de Fútbol de España, el conjunto azulgrana celebra hoy la estocada a su archirrival del Real Madrid.

Contrario a lo que muchos esperaban, los culés no arrollaron a los merengues en Yeda, Arabia Saudita, ni tampoco hubo goleada, aunque el marcador 3-2 fue justo para el vencedor, que mostró más calidad en su juego.

Ganamos como equipo, muy cohesionados y supimos superar la resistencia que nos ofreció el Real Madrid, dentro de su bloque bajo, comentó a la prensa el delantero polaco Robert Lewandowski, autor del segundo tanto del cuadro catalán.

Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscado otros goles. Al final ganamos y es lo más importante, destacó Lewandowski.

No perdió ocasión para alabar al brasileño Raphinha, autor de dos goles, el tercero decisivo que inclinó la balanza al elenco de Hansi Flick. Un arranque de temporada halagüeño para el Barça, actual líder de LaLiga española.

Si bien la “casa blanca” compitió, pese a la ausencia en buena partida del encuentro de su astro Kylian Mbappé, el resultado vuelve a poner los reflectores en el entrenador, Xabi Alonso.

De todas formas, logró resistir, algo que, empero, no está en la filosofía histórica del Real Madrid, y el brasileño Vinicius Junior anotó uno de los mejores goles probablemente de toda su carrera.

Ya Raphinha había anotado a los 36 minutos, cuando a los 47 Vinicius hizo desbordó por la banda izquierda, burló a tres rivales y se reivindicó, después de 16 partidos sin anotar.

Pero también en descuento, Lewandowski hizo el suyo y cuando todo indicaba el descanso, Gonzalo García, tras remate de Huijsen de cabeza, empujó el balón y marcó el 2-2.

Poco aportaría el francés Mbappé a 20 minutos del pitazo final, cuando Raphinha había puesto cifras definitivas al 73.

El Real Madrid tuvo dos oportunidades de igualar en las postrimerías con remates muy centrados de Alvaro Carreras y Raúl Asencio.

En todo caso, grandes prestaciones de Pedri González en mediocampo, y del talentoso Lamine Yamal, para consolidar la idea de que en estos momentos el Barça está en su nivel más alto.

Plagado de bajas importantes, como sus dos centrales titulares (Militao y Rudiger) y de dos laterales de peso (Carvajal y Arnold), el problema del Real Madrid sigue siendo la falta de un estilo reconocible, en el cual sus famosos contragolpes son escasos y se enfocan en individualidades, básicamente de Mbappé y a veces Vinicius o Rodrygo.

“Creo que hemos tenido las ocasiones en el ‘rush’ final. Las lesiones te condicionan. Ha sido una final muy pareja, con diferentes momentos, con diferentes circunstancias, con los goles, con las reacciones. Hasta el final el equipo lo ha intentado”, dijo Xabi Alonso.

