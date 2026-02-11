Declaran Patrimonio Local a instituciones religiosas en Palmira, Cienfuegos

Compartir en

En el contexto de la celebración de la Jornada de la Cultura en el municipio de Palmira, en Cienfuegos, tuvo lugar la declaración como Patrimonio Cultural Local a cinco instituciones representativas de las religiones afrocubanas en el municipio de Palmira, en la provincia de Cienfuegos.

Las sociedades de San Roque, Santa Bárbara y El Cristo; y las casas templo de San Lázaro y San Antonio, constituyen las primeras de la provincia en recibir tal condición, amparada en la Ley 155 de Protección al Patrimonio Cultural. Esta legislación faculta a las asambleas municipales del Poder Popular para conferir dicho título.

De acuerdo con María Caridad Abreu Ruiz, especialista del Museo Municipal y coordinadora del Proyecto de Desarrollo Local que trabaja, dentro de otros, el tema de la cultura cubana de origen afro, lo más significativo de estas instituciones radica en el aporte a la idiosincrasia del territorio palmireño, palpable en la música, el baile y la forma de vestir.

Según dijo, la condición materializa un anhelo largo tiempo acariciado, pero no significa el destino final. “No vamos a parar porque pensamos que estas sociedades tienen posibilidades de clasificar dentro de la lista de patrimonio provincial y nacional y tenemos que preservar. El no reconocer lo que ha aportado el negro al proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubana es ser eurocentrista, es desconocer la rumba, el danzón, el propio concepto de criollo.

“Declarar a estas sociedades Patrimonio Cultural Local significa preservar sus valores, la identidad del palmireño y ¿por qué no? también del cubano”, subrayó Abreu Ruiz.

El otorgamiento del título de Patrimonio Cultural Local refuerza el sentido de pertenencia entre los habitantes, a la vez que promueve la continuidad de tradiciones y prácticas culturales.

