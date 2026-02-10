Embajador defiende en Francia derecho de Cuba a existir

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, defendió hoy el derecho de su país a existir de manera independiente y soberana y denunció la escalada en la agresividad estadounidense.

En una entrevista concedida al canal France 24, el diplomático condenó las medidas anunciadas el 29 de enero contra la nación antillana por la Administración del presidente Donald Trump, quien declaró a Cuba una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con la imposición de aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo.

Vaillant señaló que la nueva cruzada de la Casa Blanca se basa en mentiras y representa una violación del Derecho Internacional.

Cómo creer que un pequeño país puede ser una amenaza para una potencia, subrayó.

De acuerdo con el embajador, los intentos de Washington de asfixiar a los cubanos no son nuevos y datan de más de seis décadas, durante las que ha buscado derrocar a la Revolución y poner a su pueblo de rodillas y rendirlo por hambre.

Sin embargo, alertó en France 24 sobre un recrudecimiento sin precedentes en la guerra económica contra Cuba desde el regreso de Trump a la Presidencia estadounidense, en enero del año pasado.

El diplomático insistió en el derecho de los cubanos a decidir su gobierno, su sociedad y su manera de organizarse, sin presiones externas y sin las acciones de asfixia que enfrentan.

Asimismo, denunció que Trump amenaza al mundo entero, el cual debería reaccionar ante el irrespeto al Derecho Internacional.

Vaillant reiteró la voluntad del gobierno de Cuba de dialogar con el estadounidense, al que acusó de solo dar muestras de imponer sus dictámenes.

En sus declaraciones, agradeció la solidaridad en Francia con un pueblo pacífico, que no merece el sufrimiento que le imponen.

Visitas: 0