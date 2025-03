Daily Sánchez Lemus: “No hay barreras para quienes trabajan y aman lo que hacen”

Compartir en

Daily Sánchez Lemus lleva consigo hoy el compromiso de ejercer como subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, donde se conserva un patrimonio inigualable, legado por Celia Sánchez Manduley.

Es un sitio donde se ha preservado durante 60 años, como tesoro, “hasta el último papelito”.

Pero el amor de Daily por el periodismo, una carrera que no escogió por tradición familiar, sino por ser una apasionada del deporte y porque sencillamente la haría feliz, sigue intacto. De hecho, su pluma es habitual en Cubadebate.

Graduada en 2006 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, todos la recordamos cubriendo la pelota y otros tantos eventos deportivos nacionales e internacionales, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se desempeñó como subdirectora de Tele Rebelde, apostando siempre por un periodismo audaz.

En diálogo con este medio, la autora de los libros Raúl Gómez García: el periodista del Moncada (Editora Política, 2009); Pichirilo: el dominicano del Granma (Verde Olivo, 2015), y La vuelta al parque (Ediciones Loynaz, 2018), asegura que “no hay barreras para quienes trabajan y aman lo que hacen”.

¿Que le inspiró a convertirse en periodista, y como comenzó su carrera en ese campo?

–Siempre me gustó escribir, tenía predilección por las asignaturas de humanidades, Historia sobre todo, pero también tenía, y tengo, una pasión furibunda por el deporte, particularmente por el béisbol y el boxeo, deportes que aprendí de mi abuelo Ramón, quien me sentaba con él a verlo por televisión o escucharlo por la radio. Hasta me enseñó a hacer algún que otro lanzamiento.



“Nunca tuve definido qué quería estudiar hasta que llegué al preuniversitario. Fui encaminándome en función de lo que me gustaba. Y fue el deporte, sin dudas. Me parecía muy feliz una profesión en la que siempre tuviera que estar activa, reportando resultados, celebrando victorias. Sobre todo, porque sabía que eso gustaba a muchas personas.

“Los cubanos somos muy seguidores del deporte y su desarrollo después del triunfo de la Revolución. Era un privilegio estar cerca de héroes a los que admirábamos desde pequeños. Era como cumplir ese sueño mediante una carrera que me permitiría ir tras los pasos de ellos y de las nuevas figuras, vivirlos y contarlos.

Fue así que estudié Periodismo y durante los periodos de prácticas laborales traté siempre de rotar por redacciones deportivas de prensa escrita, radio y televisión. Allí conocí a los colegas de la COCO y la redacción deportiva y eso me permitió aprender muchísimo.

“Al graduarme, comencé a trabajar en el entonces llamado Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No comencé en la redacción deportiva, sino en la revista Buenos Días, una escuela para quienes se inician. Alli comenzamos una sección deportiva de entrevistas. Luego, otra en los playoffs de la Serie Nacional. Y así, hasta que al terminar el servicio social pasé a la redacción deportiva, donde tuve la ayuda de todos los compañeros. Más adelante, Tele Rebelde, que pasó a ser el canal deportivo”.

“Era un privilegio estar cerca de héroes a los que admirábamos desde pequeños. Era como cumplir ese sueño mediante una carrera que me permitiría ir tras los pasos de ellos y de las nuevas figuras, vivirlos y contarlos”. Foto: Cortesía de la entrevistada.

¿Qué significa para usted ser una mujer en el mundo del periodismo? ¿Cómo combina sus responsabilidades familiares con el trabajo?

–Realmente, nunca creí que ser mujer en el ámbito laboral implicara dotes especiales o barreras adicionales. Yo iba a trabajar. Los límites que puedan tener las personas en sus mentalidades, a veces por la manera de ver la vida en otras épocas, es algo que siempre tengo presente. Pienso que con trabajo y respeto se puede tener logros. En cualquier circunstancia, hay que querer aprender, esforzarse, ser humilde y estar atento a todo cuanto sea una crítica para mejorar. Tener claro que uno es un mediador, que lo importante es el mensaje y que este llegue al público; no creernos que somos el centro de la noticia. Porque no lo somos.



“Ser periodista es, para mí, compromiso y orgullo. No he dejado de serlo y lo ejerzo desde mi ámbito con el mismo amor y el nerviosismo que el primer día que vi un trabajo mío publicado en Tribuna de La Habana, con el olorcito de recién salido de la imprenta. Hoy día, como entonces, ser periodista para mí es la frase de Martí que nos enseña: Tiene tanto el periodista de soldado. Ahí hay una esencia que siempre me acompaña.

“En relación con la familia, no puedo quejarme. Siempre he tenido un apoyo tremendo, máxime cuando se ejerce el periodismo y hay que estar en horario nocturno fuera de la casa y ya uno tiene hijos. Gracias a ellos pude desarrollar mi trabajo durante el tiempo que estuve trabajando en el ICRT”.

¿Ha enfrentado desafíos específicos en su profesión por ser mujer? ¿Cómo los superó?

—En el caso del periodismo deportivo, siempre existen. Cuando yo comencé, Julita Osendi era ya una profesional y tenía un camino recorrido con muchísimo esfuerzo. De alguna manera, eso hacía que ya no fuera demasiado llamativo ver a otra mujer reportando deportes. Había otra compañera en la redacción deportiva que casi nunca salía en cámara, muy trabajadora, que era el eje del Noticiero Nacional Deportivo: Arelia Beitra.

“En Camagüey estaba Luisa Fernanda, con una trayectoria que también se conocía nacionalmente. Eso, en la televisión, donde yo estaba. En la prensa escrita también había profesoras y colegas como Irene Forbes, Liset Ricardo y Elsa Ramos. Es decir, estaba el camino de estas compañeras que se habían impuesto a la idea machista de que el deporte o reportar deportes era cosa de hombres. Todas lo hicieron muy bien, han sido precursoras con entrega y han dejado su huella. ¿Qué problemas podría tener yo después de todo aquello?

“Quizás, mi experiencia fue diferente a la de algunas compañeras. Siendo sincera, tengo que decir que fui bien acogida, que me ayudaron mucho mujeres y hombres, y que cualquier criterio o diferencia que pueda haber existido con alguien fue más en el ámbito profesional que por un asunto de género. Es cierto que hay quien podría pensar en una como ‘un florerito en el set’. Eso te obliga a prepararte, a sentir que tienes que estudiar mucho para no quedar mal. Pero, ya te digo, el trabajo y el esfuerzo hacen que las personas te respeten y vean las cosas de otra manera. Si no hice más, fue porque no fui capaz o porque no me lo propuse, nunca porque me hayan cerrado una puerta por ser mujer. De hecho, fui subdirectora del canal deportivo y el trabajo allí fue una escuela y una motivación constante en un canal que surgía y había que comenzar a organizar. Es algo que agradezco a los compañeros que estaban al frente del ICRT en ese momento.

“Mi paso por el deporte fue feliz. Pude ir a playoffs de la serie nacional, hacer noticieros, cubrir unos juegos múltiples. Atendí el desarrollo del deporte para todos en la base (algo que sí extraño, y admiro muchísimo la labor de esos activistas). Fui muy feliz y cumplí allí los sueños que tenía”.

Las barreras…

—No hay barreras para quienes trabajan y aman lo que hacen, sea en las ciencias sociales o en las exactas, o en las naturales…. Lo importante es la calidad del ser humano que uno sea y se proponga ser día a día, siendo consecuente, modesto y laborioso.

“Una muestra del avance de la mujer cubana en todos estos años, vista en el periodismo, es apreciar cómo es habitual ya ver a mujeres reportando y comentando deportes, incluso narrando. Hay un grupo grande de colegas en todo el país que viven esa misma pasión. Ese es el trabajo de las mujeres cubanas que han batallado siempre, especialmente de las luchas de Vilma, Celia, Haydée, Melba; de tantas mujeronas de nuestra historia que han inspirado a generaciones”.

¿Y qué diría a las jóvenes que hoy quieren ser periodistas?

–El Día Internacional de la Mujer es para nosotras de fiesta por lo logrado, y de lucha por conquistar todavía lo que nos pueda faltar en el ámbito social para nuestra emancipación, desde el hogar hasta el trabajo; aunque hay que decir que, en nuestro país, desde el triunfo de la Revolución, hemos crecido y avanzado tremendamente, con muchísimas oportunidades. La misión ahora es seguirlo haciendo, luchando contra rezagos, problemáticas que imponen o exacerban los contextos actuales que vive no solo Cuba, sino también el resto del mundo.

“A las jóvenes que deseen estudiar Periodismo, que sean buenas personas. Es la única forma de ser un periodista bueno, honesto y entregado. Que estén conscientes de que se es periodista siempre y que van a ejercer en un país con una tradición y con unos maestros que han sido ejemplo con la pluma y con los hechos. Que sepan que ser periodista en Cuba hoy es una responsabilidad tremenda, un orgullo y un compromiso con la patria de Martí y Fidel, dos maestros también del periodismo”.

Hablemos ahora sobre esta otra faceta de su vida profesional, la historia. ¿Cómo llega a la Oficina de Asuntos Históricos?

Llegué a la Oficina de Asuntos Históricos porque es un sitio que siempre quise desde que comencé a hacer mi tesis en quinto año de la carrera, sobre el periodismo de Raúl Gómez García. La historia es otra de mis pasiones y, aunque me dediqué más de 15 años al periodismo deportivo, entendí que era momento de regresar a la historia. Y fue lo que hice.

“En 2021, salí de Cubavisión Internacional, donde trabajé como directora desde 2017, para ir como investigadora a la Oficina de Asuntos Históricos, fundada por Celia Sánchez Manduley. Actualmente, ocupo el cargo de subdirectora. Aquí está el archivo de la Revolución que cuidamos con mucho celo y eso me da tremendo orgullo. Aquí han trabajado personas cercanas a Celia y a Fidel. Por aquí pasaban dirigentes de la Revolución, artistas de la plástica, el pueblo que venía a conversar con ella… Todos los trabajadores de este lugar, que siempre se ha caracterizado por trabajar con la agilidad que Celia tenía, lo cuidan y lo defienden. Todos, sin excepción: los administrativos, archiveros, investigadores, editores, servicios, custodios… Todos”.

¿Cuáles son sus motivaciones?

—En la Oficina, que se fundó el 4 de mayo de 1964, pero que tiene sus orígenes en la mochila de Celia cuando comenzó a conservar los papeles de la guerra desde la propia Sierra Maestra, y hasta un poco antes en Manzanillo, se preserva la memoria histórica de la lucha insurreccional de 1952 a 1958. Pero también hay documentos de personalidades y hechos anteriores y posteriores a ese periodo, que están aquí por indicación de la máxima dirección de la Revolución. Saber que aquí están los papeles de Martí, de Fidel, de Celia, de Raúl, Camilo, Che, Almeida, de los moncadistas, expedicionarios, las colecciones de nuestra hemeroteca, nuestra fototeca, es una motivación tremenda. Tenemos un área de restauración de documentos y fotos, procesamiento archivístico, un sello editorial, Ediciones Celia… Hay un mundo por investigar y publicar para que cada documento guardado aquí cumpla el propósito para el que Celia lo guardó: contar la verdadera historia de nuestra revolución, porque nada prueba más que un documento.

“Por eso, es un lugar que considero estratégico hoy para el combate ideológico y cultural que vive la patria. Hay que acercarse más a este sitio. Desde la historia que guardamos, se pueden pensar campañas y desmontar falsas noticias del enemigo sobre nuestros líderes históricos, hechos de la guerra y de los primeros años de la Revolución; contar nuestra historia mediante audiovisuales y libros para nuestros hijos. Trabajar aquí es siempre un aliento para vencer cualquier dificultad, porque estás trabajando con documentos y objetos de una generación que nunca se rindió ante ningún obstáculo. No podemos ser otra cosa que incansables seguidores de ellos. Yo estoy enamorada de este lugar”.

¿Qué significa Fidel para usted?

—A Fidel le debo lo que soy. Y lo que lucho por ser todos los días de mi vida.

