Cumbre ALBA-TCP: Díaz-Canel denuncia ofensiva imperialista de EE.UU. contra América Latina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

La cumbre aborda los desafíos regionales frente a las políticas intervencionistas. En ese sentido, Díaz-Canel destacó la importancia de la unidad latinoamericana.

El mandatario cubano criticó la Administración de Donald Trump por su arremetida contra Gobiernos soberanos. Condenó las acusaciones sin pruebas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estas pretenden vincularlo con el tráfico de drogas. De hecho, calificó estas acciones como un movimiento estratégico de Estados Unidos.

En línea con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, Díaz-Canel propuso acciones concretas: “consideramos necesario movilizar la denuncia de la CELAC contra este nuevo intento colonizador. Por lo que aprobamos una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC”, apuntó.

El presidente cubano evocó la lucha histórica de la región. “La sangre de nuestros héroes no se derramó en vano”, afirmó Díaz-Canel. Declaró que los pueblos defenderán su soberanía. Este compromiso se presentó como un deber sagrado.

“No podemos dejar de exigir, en cada tribuna, en cada espacio, en cada expresión de rechazo al imperialismo, que cese el genocidio en Gaza. Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía de despojo que han convertido una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta ya de impunidad sionista. Basta de complicidad imperial o viceversa. Todos los crímenes tienen perpetradores y cómplices para poder sostenerse en el tiempo”, concluyó el dignatario.

Visitas: 4