Cuba y Namibia ratifican nexos en sesión intergubernamental

Los copresidentes de la comisión, la ministra de Relaciones Internacionales y Comercio de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi, y el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, expresaron, la víspera, en la clausura de la reunión su satisfacción compartida por los resultados alcanzados.

En exclusiva con Prensa Latina, ambos destacaron el excelente estado de las relaciones entre sus países y el significado del encuentro en La Habana para la cooperación en ámbitos como la economía, la salud, la educación, el deporte, la construcción y otros sectores.

Con ello, reafirmaron, que las excelentes relaciones políticas, de amistad y solidaridad tienen una realización práctica, a la vez que recordaron el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el padre fundador de la nación africana, San Nujoma.

Selma Ashipala-Musavyi y Pérez-Oliva rubricaron el Protocolo de esta primera cita para la cooperación bilateral entre las partes.

Asimismo, se firmó un memorándum de entendimiento entre el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba y el Consejo Regulador de Medicamentos de Namibia.

La jornada culminó con la firma del Plan de Trabajo para la implementación del Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba y la Universidad de Namibia, así como del acuerdo de cooperación en materia de cultura física y deporte entre las respectivas carteras.

El encuentro, celebrado en el Salón de Protocolo de El Laguito en La Habana, permitió además identificar 23 acuerdos para continuar el trabajo conjunto.

La segunda sesión de la comisión intergubernamental Cuba-Namibia se efectuará en septiembre de 2027 en Windhoek.